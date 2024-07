Il tire des coups de feu en plein centre-ville en Corse : un Lyonnais condamné

Un an de prison ferme pour ce Lyonnais qui avait provoqué la panique en plein centre-ville. Fortement alcoolisé, ce dernier a tiré deux coups de feu en direction du ciel, alors qu’il se trouvait près de plusieurs terrasses.

Plusieurs passants et clients des terrasses avaient été apeurés par ces coups de feu, certains avaient même pris la fuite, se blessant dans le mouvement de panique.

Une femme s’était notamment grièvement ouvert le tibia après avoir glissé en tentant de se réfugier dans un restaurant.

L’homme avait par la suite été interpellé à son domicile, avant d’être jugé devant le tribunal correctionnel de Bastia ce lundi. Il écope de 24 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Le mis en cause a reconnu les faits mais s’est défendu en tenant son alcoolémie pour responsable, révèle France Info.

Le média souligne aussi que cet incident s’inscrit dans un contexte de tensions antérieurs entre le Lyonnais et un établissement du quartier. Plusieurs plaintes ont été déposées contre l’accusé, par un serveur et la patronne. Le mis en cause s’était présenté devant le commerce armé d’un couteau, mimant sa volonté d’égorger le serveur.