Inauguration d’un tronçon de la Voie Lyonnaise 1 : un pas de plus pour le vélo à Lyon

Ce mardi 27 août, Lyon a franchi une nouvelle étape dans sa transition vers une mobilité plus verte. Le président de la Métropole, Bruno Bernard, accompagné du maire de Lyon, Grégory Doucet, et de Vanina Nicoli, préfète, secrétaire générale de la préfecture, a inauguré un nouveau tronçon de la Voie Lyonnaise numéro 1. Ce segment de 2,3 km, reliant le Parc de la Tête d’Or au pont de la Guillotière, marque un nouveau pas dans le développement du réseau cyclable lyonnais.

À cette occasion, près de 70 vélos ont été mis à disposition des invités, permettant un départ collectif à vélo pour parcourir ce tronçon fraîchement inauguré. Ce trajet, qui longe les quais du Rhône sur la rive gauche, représente l’une des voies les plus fréquentées par les cyclistes lyonnais.

Selon le maire de Lyon, Grégory Doucet, cette portion de la Voie Lyonnaise était particulièrement attendue : "Cette voie lyonnaise numéro 1 était très attendue, car c’est la voie cyclable la plus empruntée à Lyon. On constate depuis 2019 une augmentation de 80 % de l’utilisation par les cyclistes". Cette progression de 80 % s'explique naturellement par le fait qu'avant ces travaux, cet axe ne disposait pas d'infrastructures sécurisées pour les cyclistes. L’édile EELV a ajouté que cette piste a même été, par le passé, "la voie cyclable la plus empruntée de France", avec des pics atteignant jusqu'à 17 000 cyclistes par jour.

Grégory Doucet, maire de Lyon, lors de l’inauguration du nouveau tronçon de la voie lyonnaise 1 : « on constate depuis 2019 une augmentation de 80 % de l’utilisation par les cyclistes » pic.twitter.com/rvVkkHuFbR — Lyon Mag (@lyonmag) August 27, 2024

Vanina Nicoli a par ailleurs souhaité rappeler l’importance d’un partage équilibré de l’espace urbain. Cette dernière a souhaité préciser que ces voies réservées au vélo ne signifient pas qu’aucune autre personne, notamment des piétons, ne puisse s’y retrouver. Elle a ainsi appelé à la vigilance pour assurer une cohabitation sereine.

Pour rappel, un budget de 100 millions d’euros avait été voté par la Métropole pour ces voies cyclables. L’objectif global du projet Voies Lyonnaises étant de créer un réseau sécurisé de 12 lignes cyclables à travers la Métropole, pour un total de 250 km. La ligne 1, en cours de déploiement, s’étendra sur 17,9 km, reliant Vaulx-en-Velin à Saint-Fons d’ici quelques années.