Christophe Bouvier : "On a besoin de 10, 20, 30 fois plus pour développer le RER à la lyonnaise"

Au sud de Lyon, Chasse-sur-Rhône fait encore office de territoire épargnée par la crise immobilière. Forcément, beaucoup de Grands Lyonnais lorgnent sur ce territoire. Mais le maire veille au grain et refuse trop d'étalement urbain. Christophe Bouvier annonce ne pas vouloir "livrer la commune aux promoteurs".

Chasse-sur-Rhône ferait partie des nombreuses villes qui bénéficierait d'un RER à la lyonnaise. "L'Etat avait fait de grandes annonces. Maintenant, quand on voit les montants divulgués par le gouvernement et qu'on les ramène au nombre de régions, ça ferait 58 millions d'euros pour Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas à la hauteur. On a besoin de 10, 20, 30 fois plus pour développer le RER lyonnais ou à Grenoble", tempère le socialiste.

Concernant la pollution aux perfluorés, une plainte a été déposée par la mairie. "On attend d'être reconnus comme victimes. Le fait qu'un juge soit nommé, c'est une très bonne nouvelle", indique Christophe Bouvier, qui n'entend pas payer l'addition : "On nous dit que ça va coûter des dizaines de millions d'euros pour retrouver une bonne qualité de l'eau. On attend de cette plainte que le principe de pollueur-payeur puisse s'appliquer".

00:00 Conseil des sages

01:05 Crise immobilière

02:03 Noeud de Ternay

03:45 Rôle de la Région

04:23 ViaRhôna

05:31 RER à la lyonnaise

06:20 A7

08:00 Pollution aux perfluorés

09:10 NUPES à Chasse-sur-Rhône