Près de Lyon : Arkema Pierre-Bénite, site industriel qui rejette le plus de PFAS (et de loin) dans la région

Dans le cadre de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 et du plan interministériel d'avril, ce sont près de 600 Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui doivent être contrôlées par la DREAL concernant leurs rejets de PFAS.

Et sans surprise dans cette première salve de résultats, Arkema Pierre-Bénite est le site industriel où la quantitée rejetée de PFAS est la plus importante du Rhône, et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et de très loin.

Malgré les efforts consentis par l'industriel et la surveillance accrue de la préfecture, Arkema Pierre-Bénite présente des chiffres parfois dix fois plus élevés que les sites les plus pollueurs de la région. Pourtant, il a diminué de 80% ses rejets de PFAS dans l'eau depuis fin 2022...

Quand le site le plus pollueur d'Isère - le Smictom de la Bièvre à Penol - affiche un taux de concentration maximale de PFAS de 10,2 microgrammes par litre, Arkema Pierre-Bénite est à 3903,2 microgrammes par litre selon les relevés de la station Perrier.

Daikin Pierre-Bénite, souvent associé à Arkema dans le scandale des perfluorés au sud de Lyon, est à 2,5 microgrammes par litre. C'est en dessous des analyses effectuées sur les eaux usées industrielles de Gattefosse à Saint-Priest (2,68µg/L).

L'Agence régionale de santé, destinataire des résultats, a d'ores et déjà lancé un programme de recherche et de surveillance des captages d'eau situés à proximité des sites identifiés dans la région.

Pour rappel, les services de l'Etat ont demandé à Arkema d'arrêter l'utilisation de PFAS d'ici la fin de l'année 2024. De son côté la Métropole de Lyon a entamé une procédure judiciaire pour faire appliquer le principe de pollueur-payeur. La première audience a été renvoyée à la demande d'Arkema et Daikin et se tiendra le 28 mai.