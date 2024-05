Pollution aux PFAS : les pompiers du Rhône particulièrement exposés

Quinze jours après une manifestation à Paris lors de laquelle 19 pompiers ont été testés sur leur exposition aux PFAS, ces polluants éternels, les résultats ont été publiés ce mardi. On découvre ainsi que 100% des pompiers testés sont exposés aux PFAS, présents notamment dans les matériaux imperméables et les mousses anti-incendies.

"Le PFOA, interdit depuis 2020 et classé comme cancérogène pour les humains par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) est présent chez tous les pompiers testés. Le PFOS, interdit depuis 2009 et classé comme peut-être cancérogène pour l’homme par le CIRC est présent dans 58% des prélèvements", indique l’étude.

"Les cheveux d’un tiers des pompiers contiennent au moins 4 PFAS. Ils font ainsi partie des 10% les plus contaminés de la base de données du laboratoire qui a réalisé les tests . Certains pompiers présentant des taux de PFAS particulièrement alarmants qui nécessiteraient une analyse plus approfondie de la part des autorités compétentes", peut-on également lire dans le relevé. Parmi eux, le cas d’un pompier de Pierre-Bénite, en poste depuis 10 ans, qui est "le plus contaminé" de France.

"Ces nouveaux tests dans les cheveux des pompiers pointent une double urgence : légiférer sur les PFAS et prendre des mesures pour préserver la santé des pompiers", demande le syndicat SUD, qui espère le "lancement en urgence d’une campagne massive de test PFAS des pompiers pour déterminer l'étendue du problème".