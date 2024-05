Près de Lyon : une marche festive pour “un avenir sans polluants éternels”

L’affaire des polluants éternels commençant à polluer éternellement le sud lyonnais continue : révélée au grand jour il y a maintenant deux ans, il s’était avéré que l’eau, l’air, le sang et même le lait maternel des habitants environnant le site industriel de Pierre-Bénite était contaminé.

De ce constat sont nés divers collectifs, notamment PFAS contre Terre, formé par des habitants locaux, qui se battent pour la mise en œuvre de mesures contre ces polluants issus de l’industrie chimique. Ils appellent ce dimanche à une “marche festive” au départ du métro Gare d’Oullins, à 15h, pour “continuer la mobilisation” contre ces particules nocives.

“Leur interdiction constitue une nécessité environnementale mais également un véritable enjeu de santé publique”, détaillent les quatorze collectifs, parmi lesquels Action Justice Climat, Attac, ou encore la Confédération Paysanne et Extinction Rebellion. “Il est inadmissible que les entreprises de l’industrie chimique contaminent un territoire en toute impunité : leurs dirigeant(e)s et actionnaires, ainsi que nos représentant(e)s élu(e)s doivent prendre leurs responsabilités.”

Parmi les demandes, le principe du “pollueur-payeur” pour les deux entreprises de la Vallée de la Chimie, Arkema et Daïkim, désignées comme responsables de l’émission de ces molécules : “nous demandons à ce que des mesures encore plus ambitieuses soient prises. Nous appelons à stopper toute production et utilisation de PFAS à l’échelle européenne et mondiale au nom du principe de précaution."