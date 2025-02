La Ville à Vélo fait plier la mairie : de nombreux arceaux installés à Oullins-Pierre-Bénite

Une transformation soudaine, due au combat de l'association La Ville à Vélo qui a réussi à faire plier la mairie oullinoise.

Cette dernière a en effet décidé d'abroger son propre arrêté datant de janvier 2024 et qui interdisait le stationnement des vélos en dehors d'une liste réduite d'emplacements. La Ville à Vélo avait attaqué la décision devant le tribunal administratif.

Anticipant une possible défaite judiciaire, le maire LR Jérôme Moroge a donc pris les devants et a publié un nouvel arrêté ce mercredi. D'où l'apparition de nombreux arceaux, toutefois restés désespérément vides toute la fin de semaine, notamment sur le boulevard Emile-Zola.

"C’est une victoire pour les usagers du vélo, contre un arrêté unique en France qui témoignait d’une politique anti-vélo des élus de la Ville d’Oullins-Pierre-Bénite", se félicite la Ville à Vélo dans un communiqué.

Euphorique, cette dernière appelle désormais la mairie à participer "activement et sincèrement" à la mise en œuvre d'aménagements cyclables rue de la République, dans le cadre de l'expérimentation de la Voie Lyonnaise n°6.

Depuis son arrivée à la tête de la commune issue de la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite, Jérôme Moroge s'est opposé à la Métropole de Lyon et aux collectifs/associations qu'il accuse d'être pilotés par les écologistes. Le cas de la Grande rue d'Oullins, où la Métropole souhaite faire passer sa Voie Lyonnaise, crispe la population depuis plus d'un an.