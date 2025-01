Oullins : un rassemblement ce samedi pour réclamer "un meilleur partage de l'espace public"

Soutenus par Action Justice Climat Lyon, les participants revendiquent des aménagements durables pour piétons et cyclistes, et la prolongation des expérimentations en cours. Et notamment la fin de l'ouverture totale de la Grande rue d'Oullins aux voitures.

Le collectif explique vouloir "un meilleur partage de l'espace public" et permettre aux piétons et cyclistes "de profiter de la ville en toute sécurité." Soutenu par Action Justice Climat Lyon, l’événement se veut "familial et convivial". Des animations sont prévues, comme l’opération "Fais-toi voir", qui équipera les participants pour améliorer leur visibilité dans les rues, et "Fais-toi entendre !", un appel à faire du bruit pour soutenir la prolongation des expérimentations en cours.

Les revendications du collectif s’inscrivent dans une vision d’une ville "plus apaisée", avec "+ d’air, + de calme, + de sécurité, + de bien-être". Parmi les priorités citées figurent des aménagements durables pour la Grande Rue d'Oullins et la rue Bussière, en faveur d’une mobilité douce et d’un cadre de vie amélioré.

Le collectif invite les citoyens à se joindre à ce moment de mobilisation pour soutenir leurs revendications et "réclamer une ville plus sereine."