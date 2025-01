Oullins-Pierre-Bénite : le maire réclame l'évacuation d'un campement de gens du voyage à proximité d'une usine Seveso

Deux campements de gens du voyage ont pris place à Oullins-Pierre-Bénite. Jérôme Moroge, maire de la commune, exprime depuis plusieurs jours son inquiétude à ce sujet.

Selon ses déclarations au micro de la chaîne CNEWS : "Ça fait environ une quinzaine de jours que des centaines de véhicules se sont introduits sur deux parcelles privées de la commune appartenant à des entreprises.” En effet, les gens du voyage se sont installés sur deux zones : l’une désaffectée du fait de sa proximité avec des usines chimiques classées Seveso, et l’autre appartenant à une entreprise locale, qui prévoyait d’y entamer des travaux prochainement.

La proximité du premier lieu avec deux usines chimiques classées Seveso – Arkema et Daikin – a accentué l'incompréhension, du maire. “C'est une zone dans laquelle l’État nous dit depuis le début, 'vous ne pouvez plus rien faire, il ne peut plus y avoir de présence humaine', ça ne pose pas de difficulté pour qu’aujourd’hui depuis plus de quinze jours il y ait des caravanes dessus. Face à cette situation, le maire demande au ministère de l’Intérieur de procéder rapidement à l’évacuation du campement.

Depuis leur arrivée le 13 décembre, les gens du voyage auraient eu accès à l’eau en se branchant directement sur une bouche d’incendie, provoquant une fuite continue. La présence d’une dizaine de policiers sur place, qui auraient sécurisé le site sans empêcher l’installation, suscite des interrogations chez les riverains, selon Jérôme Moroge : “Les habitants ne comprennent rien, ils se disent, mais finalement, on a le droit de faire ce qu’on veut”.