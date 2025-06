Cette caméra parle et interpelle les passants près de Lyon : ils vont pique-niquer dessous pour dénoncer son installation

Des caméras reliées à la police municipale qui regardent, parlent et réprimandent en direct. C’est le dispositif qu’a été mis en place fin 2024 à Oullins-Pierre-Bénite sur la place Arlès-Dufour. Reliées directement à la police municipale et au Centre de Supervision Urbain, ces caméras permettent de repérer les incivilités, et donc d'interpeller oralement les individus.

Mais ce dispositif inédit dans le département ne fait pas l’unanimité chez les habitants. Un rassemblement est prévu au pied de la caméra place Arlès-Dufour ce samedi 21 juin à partir de 12h pour en parler.

Ceux-ci dénoncent un dispositif mis en place sans aucun affiche spécifique sur la place pour informer de ce nouveau dispositif qui n’a fait l’objet d’aucun débat ni d’un vote en conseil municipal.

"Ce dispositif intrusif posé en catimini et utilisé à ce stade de manière isolée sur un endroit précis pose de sérieux problèmes en cas de pérennisation et de généralisation", déclarent des habitants d’Oullins-Pierre-Bénite soutenus par le groupe Technopolice Lyon, la Coordination Anti Armement et Militaire, Stop 5G Lyon.