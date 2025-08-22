Judiciaire

Lyon : après son OQTF, l'Algérien qui a agressé un octogénaire pour sa chaîne en or écope de 30 mois de prison

C'est sous le coup d'une OQTF fraîchement délivrée par la préfecture du Rhône que l'individu a été présenté au tribunal correctionnel de Lyon ce jeudi après-midi.

Cet Algérien de 20 ans, en situation irrégulière en France, avait agressé un octogénaire le 10 août dernier à Gerland, faisant chuter sa victime au sol, la rouant de coups pour pouvoir lui arracher sa chaîne en or.

Face aux juges, le prévenu, qui avait été interpellé ce mardi par la BAC à la Guillotière, a fait part de ses regrets. La victime, elle, n'était pas présente à l'audience puisqu'elle est toujours hospitalisée.

Arrivé en France en 2024, cela ne fait que quelques semaines qu'il commet des vols à Paris et à Lyon. Lors de l'audience, le parquet a révélé qu'il a failli récidiver 5 jours après l'agression de l'octogénaire puisque les caméras du métro lyonnais l'ont filmé en train de suivre une nonagénaire, avant de finalement se raviser.

Une peine de 3 ans de prison a été requise par l'avocat général, mais le tribunal lyonnais a revu sa peine légèrement à la baisse. Le jeune migrant a plutôt écopé de 30 mois de prison ferme, assortis d'un mandat de dépôt. Il aura ensuite l'interdiction de se rendre sur le territoire français pendant 10 ans.

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La question le 22/08/2025 à 11:21

Du coup, dans 30 mois, quand il sort, on le met dans l’avion direction l Algérie ou on lui signifie gentille ment qu il doit partir, au risque qu il ne parte pas et récidive ?

Et qui paye les frais d emprisonnement? Nous bien sûr, le contribuable lambda qui se fait ponctionner sans limite par l’état français?

Signaler Répondre
avatar
Tant pis pour vous le 22/08/2025 à 11:06
Mockthar a écrit le 22/08/2025 à 10h40

Venir en France pour voler des chaînes ..
reste chez toi ! ah oui c vrai en Algérie le vol est passible de 15 ans de prison..

En France, c'est 30 mois et dans 2 ans il est dehors!
Messieurs les politiques et les juges, ne venez pas pleurer en voyant le résultat des élections!

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 22/08/2025 à 11:05

Faut remercier notre ministre des affaires étrangères qui suit donc les directives de son chef.
pourtant les chiffres sont là et on connait la représentativité des algériens dans les cas de violence et le % de détenus dans les prisons françaises. Mais quand on ne veut pas voir le problème on fait l'autruche.

Une amie lesbienne algérienne qui a "fui" son pays, est arrivée en France et a été effrayée de retrouver en France les même profils qu'elle voyait dans son pays.... cela veut tout dire.

Signaler Répondre
avatar
gibeau le 22/08/2025 à 10:48
Ex Précisions a écrit le 22/08/2025 à 09h20

On a vraiment l'impression que l'Algérie nous envoie tous leurs délinquants qu'ils ne veulent pas gérer chez eux.
Renvoyons les de force, et rajoutons avec le lot les autres délinquants de toutes nationalités que l'on ne veut plus. Ce ne sera qu'un juste retour !

ce n'est pas une impression, c'est une réalité

Signaler Répondre
avatar
Mockthar le 22/08/2025 à 10:40

Venir en France pour voler des chaînes ..
reste chez toi ! ah oui c vrai en Algérie le vol est passible de 15 ans de prison..

Signaler Répondre
avatar
johnny le 22/08/2025 à 09:31

Genre après c'est 30 mois y va repartir 🤣 le nombre d'Algériens en situation irrégulière ect qui sont encore ici

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/08/2025 à 09:20

On a vraiment l'impression que l'Algérie nous envoie tous leurs délinquants qu'ils ne veulent pas gérer chez eux.
Renvoyons les de force, et rajoutons avec le lot les autres délinquants de toutes nationalités que l'on ne veut plus. Ce ne sera qu'un juste retour !

Signaler Répondre
avatar
Flo48 le 22/08/2025 à 09:18

Chouette,il va pouvoir s'évader pendant une sortie rando ou faire du karting,ou bien encore pouvoir faire un enfant en prison à une admiratrice folle d'amour!
Expulsion immediate,evitons de payer ses vacances avec nos impôts!

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 22/08/2025 à 09:15

Vu que l'Algérie refuserait son expulsion, au moins il sera hors d'état de nuire.

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 22/08/2025 à 09:12

"il aura ensuite l'interdiction de se rende sur le territoire français pendant 10ans".
Mais il y est déjà !!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
et sans doutre le 22/08/2025 à 08:46

Lui mettre un grand coup de pompe dans le train et retour au pays !

Signaler Répondre

