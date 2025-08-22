Lyon : après son OQTF, l'Algérien qui a agressé un octogénaire pour sa chaîne en or écope de 30 mois de prison

Cet Algérien de 20 ans, en situation irrégulière en France, avait agressé un octogénaire le 10 août dernier à Gerland, faisant chuter sa victime au sol, la rouant de coups pour pouvoir lui arracher sa chaîne en or.
Face aux juges, le prévenu, qui avait été interpellé ce mardi par la BAC à la Guillotière, a fait part de ses regrets. La victime, elle, n'était pas présente à l'audience puisqu'elle est toujours hospitalisée.
Arrivé en France en 2024, cela ne fait que quelques semaines qu'il commet des vols à Paris et à Lyon. Lors de l'audience, le parquet a révélé qu'il a failli récidiver 5 jours après l'agression de l'octogénaire puisque les caméras du métro lyonnais l'ont filmé en train de suivre une nonagénaire, avant de finalement se raviser.
Une peine de 3 ans de prison a été requise par l'avocat général, mais le tribunal lyonnais a revu sa peine légèrement à la baisse. Le jeune migrant a plutôt écopé de 30 mois de prison ferme, assortis d'un mandat de dépôt. Il aura ensuite l'interdiction de se rendre sur le territoire français pendant 10 ans.
Du coup, dans 30 mois, quand il sort, on le met dans l’avion direction l Algérie ou on lui signifie gentille ment qu il doit partir, au risque qu il ne parte pas et récidive ?Signaler Répondre
Et qui paye les frais d emprisonnement? Nous bien sûr, le contribuable lambda qui se fait ponctionner sans limite par l’état français?
En France, c'est 30 mois et dans 2 ans il est dehors!Signaler Répondre
Messieurs les politiques et les juges, ne venez pas pleurer en voyant le résultat des élections!
Faut remercier notre ministre des affaires étrangères qui suit donc les directives de son chef.Signaler Répondre
pourtant les chiffres sont là et on connait la représentativité des algériens dans les cas de violence et le % de détenus dans les prisons françaises. Mais quand on ne veut pas voir le problème on fait l'autruche.
Une amie lesbienne algérienne qui a "fui" son pays, est arrivée en France et a été effrayée de retrouver en France les même profils qu'elle voyait dans son pays.... cela veut tout dire.
ce n'est pas une impression, c'est une réalitéSignaler Répondre
Venir en France pour voler des chaînes ..Signaler Répondre
reste chez toi ! ah oui c vrai en Algérie le vol est passible de 15 ans de prison..
Genre après c'est 30 mois y va repartir 🤣 le nombre d'Algériens en situation irrégulière ect qui sont encore iciSignaler Répondre
On a vraiment l'impression que l'Algérie nous envoie tous leurs délinquants qu'ils ne veulent pas gérer chez eux.Signaler Répondre
Renvoyons les de force, et rajoutons avec le lot les autres délinquants de toutes nationalités que l'on ne veut plus. Ce ne sera qu'un juste retour !
Chouette,il va pouvoir s'évader pendant une sortie rando ou faire du karting,ou bien encore pouvoir faire un enfant en prison à une admiratrice folle d'amour!Signaler Répondre
Expulsion immediate,evitons de payer ses vacances avec nos impôts!
Vu que l'Algérie refuserait son expulsion, au moins il sera hors d'état de nuire.Signaler Répondre
"il aura ensuite l'interdiction de se rende sur le territoire français pendant 10ans".Signaler Répondre
Mais il y est déjà !!!!!!!!
Lui mettre un grand coup de pompe dans le train et retour au pays !Signaler Répondre