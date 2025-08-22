Lyon : après son OQTF, l'Algérien qui a agressé un octogénaire pour sa chaîne en or écope de 30 mois de prison

Cet Algérien de 20 ans, en situation irrégulière en France, avait agressé un octogénaire le 10 août dernier à Gerland, faisant chuter sa victime au sol, la rouant de coups pour pouvoir lui arracher sa chaîne en or.

Face aux juges, le prévenu, qui avait été interpellé ce mardi par la BAC à la Guillotière, a fait part de ses regrets. La victime, elle, n'était pas présente à l'audience puisqu'elle est toujours hospitalisée.

Arrivé en France en 2024, cela ne fait que quelques semaines qu'il commet des vols à Paris et à Lyon. Lors de l'audience, le parquet a révélé qu'il a failli récidiver 5 jours après l'agression de l'octogénaire puisque les caméras du métro lyonnais l'ont filmé en train de suivre une nonagénaire, avant de finalement se raviser.

Une peine de 3 ans de prison a été requise par l'avocat général, mais le tribunal lyonnais a revu sa peine légèrement à la baisse. Le jeune migrant a plutôt écopé de 30 mois de prison ferme, assortis d'un mandat de dépôt. Il aura ensuite l'interdiction de se rendre sur le territoire français pendant 10 ans.