Oullins : cinq enfants scolarisés dorment dehors, les parents d’élèves lancent l’alerte

Selon un communiqué du collectif Jamais Sans Toit, cinq enfants âgés de 3 à 8 ans, issus de quatre familles monoparentales, se retrouvent actuellement sans solution d’hébergement.

Les appels au 115, saturé depuis plusieurs semaines, n’ont à ce jour permis de loger aucune de ces familles, malgré la présence d’enfants scolarisés, un critère censé renforcer l’urgence de leur prise en charge. "Certaines sont déjà à la rue, d’autres le seront dans les prochains jours", alerte le collectif.

Depuis mai dernier, une première famille n’a pu être logée que grâce à une chaîne de solidarité entre parents d’élèves, qui se relaient chaque nuit pour éviter qu’elle ne dorme dehors. Mais l’arrivée de nouveaux cas d’urgence dépasse désormais les capacités d’entraide locales. "Cette mobilisation citoyenne ne peut pas se substituer durablement aux dispositifs institutionnels", rappellent les parents.

Un goûter solidaire pour alerter

Pour soutenir financièrement les familles et informer les habitants, un goûter solidaire sera organisé ce lundi à 16h30 dans l’école Jean-de-La-Fontaine. L’événement doit permettre de présenter les actions menées et de sensibiliser davantage les riverains.

À l’échelle de la Métropole de Lyon, Jamais Sans Toit dénombre 296 enfants sans toit, dont 23 âgés de moins de trois ans, au 29 novembre. Le collectif demande la mise en œuvre rapide de solutions d’hébergement.