Jean-Charles Kohlhaas : "A Oullins-Pierre-Bénite, des méthodes de barbouzes"

Ce mardi, Jean-Charles Kohlhaas a officialisé sa candidature aux élections municipales à Oullins-Pierre-Bénite. "Une centaine de personnes travaillent sur le projet", se félicite le vice-président de la Métropole.

Durant le mandat, deux sujets l'ont opposé au maire Jérôme Moroge : la fusion des deux communes et le cas de la Grande rue d'Oullins. Concernant la fusion, "il y a des aspects positifs et négatifs, il faut en faire un bilan avec les habitants". Et pour la Grande rue, "la remise à double sens, c'est une catastrophe, avec des embouteillages permanents", accuse-t-il. Il dénonce aussi des "méthodes de barbouzes", faisant allusion à la banderole et aux montages photos qui l'accusaient de tuer le commerce du centre-ville.

En tant que 1er vice-président du Sytral, Jean-Charles Kohlhaas répond également aux propositions de Jean-Michel Aulas pour les TCL : "La demande des gens, ce n'est pas la gratuité. C'est d'avoir plus de services et un meilleur confort. Ça, on y travaille".

00:00 Candidature à Oullins-Pierre-Bénite

01:43 Gouvernement de gauche ?

02:25 Rupture avec LFI ?

04:10 Fusion d'Oullins et Pierre-Bénite

06:34 Grande rue d'Oullins

08:43 Propositions d'Aulas pour le Sytral