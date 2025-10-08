Les Coulisses du Grand Lyon

Jean-Charles Kohlhaas : "A Oullins-Pierre-Bénite, des méthodes de barbouzes"

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon, est l'invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ce mardi, Jean-Charles Kohlhaas a officialisé sa candidature aux élections municipales à Oullins-Pierre-Bénite. "Une centaine de personnes travaillent sur le projet", se félicite le vice-président de la Métropole.

Durant le mandat, deux sujets l'ont opposé au maire Jérôme Moroge : la fusion des deux communes et le cas de la Grande rue d'Oullins. Concernant la fusion, "il y a des aspects positifs et négatifs, il faut en faire un bilan avec les habitants". Et pour la Grande rue, "la remise à double sens, c'est une catastrophe, avec des embouteillages permanents", accuse-t-il. Il dénonce aussi des "méthodes de barbouzes", faisant allusion à la banderole et aux montages photos qui l'accusaient de tuer le commerce du centre-ville.

En tant que 1er vice-président du Sytral, Jean-Charles Kohlhaas répond également aux propositions de Jean-Michel Aulas pour les TCL : "La demande des gens, ce n'est pas la gratuité. C'est d'avoir plus de services et un meilleur confort. Ça, on y travaille".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Candidature à Oullins-Pierre-Bénite
01:43 Gouvernement de gauche ?
02:25 Rupture avec LFI ?
04:10 Fusion d'Oullins et Pierre-Bénite
06:34 Grande rue d'Oullins
08:43 Propositions d'Aulas pour le Sytral

17 commentaires
avatar
????? le 08/10/2025 à 15:56
Mon pauvre ami a écrit le 08/10/2025 à 12h36

Toujours te sentir obligé de mettre un commentaire, en plus tu racontes des âneries.

tu dois être bien seul

Commentaire dépourvu d’intérêt, mon pauvre vieux!

avatar
Rarement le 08/10/2025 à 15:54

Rarement vu un loser pareil : Tout ce qu'il a tenté a lamentablement échoué!
Il faut dire qu'il y avait mis du sien : ces projets étaient généralement stupides.

avatar
Anti verts le 08/10/2025 à 15:52

Il manque pas d'air celui là avec son sourire à se foutre de la gueule des gens en permanence. .
Dehors en 2026 et vite !

avatar
rienafaire le 08/10/2025 à 14:59
Ex Précisions a écrit le 08/10/2025 à 13h56

T'inquiète pour moi ;-)

loin de là

avatar
Qu’il fasse déjà son boulot aux transports!…..Pas brillant! le 08/10/2025 à 14:47

Et les stats de pannes du SYTRAL, il en dit quoi?????

avatar
Cyrielle69 le 08/10/2025 à 14:37

Il ne manque pas de souffle cet élu!!!!! En tant que Vice Président du Sytral, il devrait se taire et aller se cacher avec son ami Bruno Bernard.
Des métros, des trams sans cesse en panne et en prime, pas de bus lundi toute la journée et une partie du mardi. Ils étaient où ces braves gens pendant que la populace qui travaille faisait des kilomètres à pied. Mais quel mépris! Quelle incompétence! Insupportable!

avatar
antoine69 le 08/10/2025 à 14:32

100 personnes c'est pas beaucoup pour être élu...

avatar
il est marrant le 08/10/2025 à 14:25

c'est vraiment un clown! vivement qu'ils se barrent tous ces pseudo écolos...ca fait la morale et ca part en weekend en diesel.....WTF

avatar
Front sanitaire 2026 le 08/10/2025 à 14:21

Un sectaire qui parle de barbouzes....et que dire quand il ose dire qu'il préfère les "débats apaisés aux décisions imposées" ? C'est apaisé que si il parle qu'avec des militants qui pensent comme lui pour imposer leurs orientations dogmatiques : on les a vu à l'oeuvre ces grands débatteurs et leur fonctionnement depuis plus de 5 ans, c'est apaisé aussi par exemple avenue des frères-Lumières, une réussite niveau concertation, débat et écoute. 🤢🤮

avatar
Et puis le 08/10/2025 à 14:19

Manquerait plus que Trottinette Bagnon l'ayatollah du vélo se déclare candidat à la mairie de Saint Genis Laval le tableau sera complet

avatar
Moliere en est mort le 08/10/2025 à 14:15

Sacré verdatre .

Invoqué le respect, et demander de l'écoute et de la concertation quand on a ce bilan aussi bien a la métropole que a lyon il serait souhaitable de moins la ramener sur ce thème .

avatar
Les sujets facheux le 08/10/2025 à 14:15

C'est marrant il ne parle pas du métro B. 😁

avatar
Ex Précisions le 08/10/2025 à 13:56
Mon pauvre ami a écrit le 08/10/2025 à 12h36

Toujours te sentir obligé de mettre un commentaire, en plus tu racontes des âneries.

tu dois être bien seul

T'inquiète pour moi ;-)

avatar
David Cro le 08/10/2025 à 13:43

Il est tellement rageux de voir que les gens sont contents de la remise à double sens de la Grande rue.

avatar
DMPP le 08/10/2025 à 13:43

Barbouzes de vaches,pis(sic) de peaux de vaches.....

avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 08/10/2025 à 13:10

La politique de doucet, l'écervelé de service, et ses amis écolos : TOUS DES BONS À RIEN. La Grande Rue d'Oullins-Pierre-Bénite à double sens évite la totale asphyxie du sud-ouest Lyonnais.
Cet incompétent de kolha n'évoque pas les voitures électriques bloquées dans le plan de circulation voulue et souhaitée par cet ignorant de doucet.
Les verts(datres) sont tous des guignols, et ne représentent que 4% des voix lors des élections.
Personne ne veut subir la politique de ces assassins

avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 08/10/2025 à 12:38

C’est un énorme manque de respect envers les usagers, dont certains étaient des personnes handicapées, des femmes enceintes, des nouveaux nés, des personnes âgées... IL faut couper toutes les routes entre Oullins et Lyon pour éviter la contamination grégaire

avatar
Mon pauvre ami le 08/10/2025 à 12:36
Ex Précisions a écrit le 08/10/2025 à 12h08

Je croyais que la mafia sur la métropole était écolo ?
Ils font ce qu'ils veulent en dépit du bon sens, n'écoutent personne, dépensent énormément d'argent pour des petits projets (séchoir à linge place Bellecour, crottes de mammouths fossilisées rue de la Ré, etc...).
Et comme bras droit de bernard pour les transports il devait d'abord balayer devant sa porte...

Toujours te sentir obligé de mettre un commentaire, en plus tu racontes des âneries.

tu dois être bien seul

avatar
urgent le 08/10/2025 à 12:34

Il est urgent qu'il dégage des responsabilités ce monsieur. Il devrait même démissionner ou se faire destituer dès maintenant dans l'intérêt général des grand lyonnais.

avatar
Ex Précisions le 08/10/2025 à 12:08

Je croyais que la mafia sur la métropole était écolo ?
Ils font ce qu'ils veulent en dépit du bon sens, n'écoutent personne, dépensent énormément d'argent pour des petits projets (séchoir à linge place Bellecour, crottes de mammouths fossilisées rue de la Ré, etc...).
Et comme bras droit de bernard pour les transports il devait d'abord balayer devant sa porte...

