Jean-Charles Kohlhaas : "J'aimerais bien qu'on nous laisse travailler"

Après un conseil métropolitain tendu, et avec des reproches de plus en plus forts de la part de l'opposition, les écologistes se crispent, à 14 mois de la fin du mandat. "J'aimerais bien qu'on nous laisse travailler, qu'on ne rentre pas dans une hyperpolitisation électoraliste de la période", souhaite Jean-Charles Kohlhaas.

Vice-président en charge des Transports à la Métropole de Lyon, il porte le dossier de la Zone à faibles émissions (ZFE). "Je ne peux pas aller contre la loi. Je fais en sorte qu'elle s'adapte le plus possible aux gens", rappelle-t-il, agacé qu'on fasse porter le chapeau aux Verts.

Selon Jean-Charles Kohlhaas, il ne faut pas hystériser un débat qui concerne avant tout la santé publique. "Je suis intimement persuadé que la majorité des gens qui ont un Crit'Air 3 à Vénissieux ne vient pas dans la ZFE tous les jours", avance-t-il.

Et en cas d'amélioration de la qualité de l'air, "peut-être qu'on ne sera pas obligé de mettre en oeuvre (l'interdiction ndlr) Crit'Air 2 en 2028".

Probable candidat aux municipales d'Oullins-Pierre-Bénite, Jean-Charles Kohlhaas a évidemment accueilli les résultats de la candidate écologiste à l'élection anticipée de Francheville avec "déception". "C'est trop tôt pour s'inquiéter" pour 2026 selon lui.

