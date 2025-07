Voies Lyonnaises à Oullins et Tassin : la justice donne raison aux écologistes

Dans ses jugements du 16 juillet, le tribunal administratif de Lyon a annoncé rejeter les requêtes de la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite et de la SAS Lyon Dis qui attaquaient les futures Voies Lyonnaises 6 et 8.

Concernant la Voie Lyonnaise 6, la mairie oullinoise réclamait l'annulation de la délibération métropolitaine du 20 novembre 2023 actant le lancement et le financement des travaux pour intégrer sur la Grande rue d'Oullins une voie cyclable. Ainsi que l'expérimentation avec deux scénarios entre la rue Léon Bourgeois et le pont d'Oullins.

Le maire Jérôme Moroge estimait que l'avis du conseil municipal aurait dû être sollicité en amont, et que le projet portait atteinte à la sécurité des usagers, compte-tenue de la cohabitation cyclistes/bus.

Le tribunal administratif a répondu que la commission permanente de la Métropole disposait des pouvoirs nécessaires pour imposer des aménagements de voirie à Oullins-Pierre-Bénite, d'autant que la Voie Lyonnaise 6 s'intègre dans un projet dépassant les frontières de la commune.

Concernant la Voie Lyonnaise 8, c'est sa portion sur Tassin-La-Demi-Lune et Lyon, entre la place Pierre Vauboin et les rues Pierre Audry et Barthélémy Buyer, qui était attaquée par la SAS Lyon Dis, société exploitante du Leclerc Champvert.

Elle réclamait l'annulation de la délibération de la Métropole qui approuvait le bilan de la concertation au sujet de cette VL8.

Là encore, les juges ont rejeté les arguments des requérants, que ce soit sur les compétences métropolitaines ou les atteintes au code de l'environnement. Et de conclure en affirmant que les écologistes ont bien pris en compte les contraintes liées à l'activité commerciale du Leclerc, notamment le passage de véhicules de grande dimension pour les livraisons.

Dans un communiqué, la Métropole "se félicite" de cette nouvelle et "regrette les nombreux recours engagés par la Ville d’Oullins-Pierre-Bénite qui ont tous été rejetés. Celui d’aujourd’hui ne fait pas exception et la Commune a été condamnée à verser à la Métropole de Lyon la somme de 1500 euros au titre des frais de justice".

"Ces décisions font suite à une série d’autres recours engagés par des opposants aux projets portés par la Métropole de Lyon (VL 4 à Champagne-au-Mont-d’Or, VL12 sur l’avenue Rockefeller et la montée du Chemin Neuf, et Presqu’île à vivre…), tous déboutés par la justice", conclut la collectivité.