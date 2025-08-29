Voie Lyonnaise n°8 : le boulevard du Valvert rouvre dans les deux sens à Tassin

Fermé en direction de Charbonnières-les-Bains depuis plusieurs semaines, l’axe avait été placé en sens unique pour permettre l’avancement du chantier de la Voie lyonnaise n°8. Si le boulevard rouvre finalement plus tôt, c’est avant tout sous l’insistance de la mairie et de la préfecture, qui ont demandé à la Métropole d’alléger la circulation dès septembre.

Dans un communiqué, la Métropole de Lyon précise : "Initialement fermé en direction de Charbonnières-les-Bains jusqu’au 12 septembre, le boulevard du Valvert rouvre plus tôt que prévu, cet après-midi, dans les deux sens de circulation."

Mais si la circulation en journée retrouve son cours normal, les travaux ne sont pas pour autant terminés. Les opérations de revêtement de chaussée et de construction du muret séparateur entre la piste cyclable et les voies de circulation auront lieu de nuit.

Elles sont programmées "à partir du 1er septembre et jusqu’au 12 septembre, les jours ouvrables (hors week-end), de 20 heures à 6 heures", ajoute la Métropole.

Pendant cette période, le boulevard du Valvert sera fermé dans le sens Valvert vers A6. Enfin, avec la réouverture complète, la Métropole indique que "le couloir de bus de l’avenue de la République (Tassin-la-Demi-Lune) sera de nouveau réservé aux transports en commun."