Voie Lyonnaise 8 : un nouveau tronçon cyclable inauguré entre Dardilly et Charbonnières

Ce mardi 29 avril, la Métropole de Lyon a inauguré un nouveau tronçon de la Voie Lyonnaise 8 (VL8), long de 5 km, entre les communes de La Tour-de-Salvagny, Dardilly et Charbonnières-les-Bains.

"Aujourd’hui je suis très heureux de pouvoir inaugurer la VL8 dans le nord de la Métropole et de relier trois communes par une voie cyclable, bientôt jusqu’au cœur de la Métropole", a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Le tracé emprunte notamment la rue de Lyon à La-Tour-de-Salvagny, l’ancienne RN7 et la RD307 à Dardilly, ainsi que la route de Paris à Charbonnières. Les travaux, commencés en 2023, sont ainsi achevés sur ce secteur.

À Dardilly, une voie verte mixte séparée de la chaussée a été aménagée sur un axe dépourvu de trottoirs. "Ce nécessaire partenariat commune-métropole va grandement améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes en créant une voie verte sur un axe très fréquenté", a souligné Rose-France Fournillon, maire de la commune.

3,6 millions d’euros

À Charbonnières-les-Bains, la route de Paris a été requalifiée, avec enfouissement des réseaux, éclairage rénové, et "plus de 150 arbres plantés", a précisé le maire Gérald Eymard. Selon lui, "cette nouvelle trame verte fera de la pratique du vélo une expérience encore plus agréable et apaisée."

Ce nouveau tronçon représente 5,2 km de linéaire aménagé ou créé, 4 000 m² désimperméabilisés et végétalisés, et 35 arbres plantés. Le coût de cette portion s’élève à 3,6 millions d’euros, dont 523 000 euros apportés par le Fonds Vert gouvernemental.

À terme, la VL8 reliera La Tour-de-Salvagny à Saint-Priest, via Tassin, Écully, Bron et plusieurs arrondissements lyonnais. La portion vers Tassin-la-Demi-Lune doit être livrée à l’été 2026.