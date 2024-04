La Métropole de Lyon change pour la 3e fois d'agence de communication pour ses Voies Lyonnaises

Si le projet autrefois nommé Réseau Express Vélo a encore du mal à se concrétiser dans certaines communes, avec seulement deux tracés inaugurés sur les quais du Rhône à Lyon et le long du parc de la Tête d'Or boulevard Stalingrad, la Métropole de Lyon a envie de communiquer dessus. Toujours plus à l'approche du scrutin de 2026.

A tel point que la collectivité vient de changer pour la troisième fois d'agence de com' pour gérer le dossier. Comme l'indique Ours, c'est Magazine & Fils qui prend la suite de Spintank et Sennse.

L'agence présidée par Thomas Guedj a remporté l'appel d'offres pour les deux prochaines années. La Métropole de Lyon prévoit une enveloppe de 200 000 à 1 million d'euros pour garantir le bon déploiement de l'information concernant ses Voies Lyonnaises.

"Notre stratégie n’est pas moralisatrice, mais plutôt basée sur l’expérience : le fait qu’il soit plus agréable de prendre le vélo que la voiture quand il fait beau, que l’on profite plus du paysage et des quais", déclare Thomas Guedj à nos confrères. Curieuse stratégie quand on sait que les Voies Lyonnaises sont pensées avant tout comme un réseau de déplacements du quotidien touchant un maximum de communes de l'agglomération, plutôt que des axes de promenade estivale.