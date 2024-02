Christophe Geourjon : "Marché du chauffage urbain, un coup de poker sur 25 ans"

Lundi, au conseil métropolitain, Christophe Geourjon a pris la parole avant le vote du sulfureux marché public du chauffage urbain du Sud-Ouest lyonnais. L'élu centriste voulait revenir sur "un certain nombre de points qui (l)'étonnent".

"La Métropole de Lyon a fait le choix le plus cher, le choix qui a le plus de volatilité en termes d'évolution du prix pour le client. (...) C'est un coup de poker sur 25 ans", estime-t-il.

Christophe Geourjon rappelle aussi que Coriance va faire construire une chaufferie au bois : "C'est la solution technique qui va émettre le plus de NOx dans l'atmosphère. (...) Elle va émettre l'équivalent de 100 000 véhicules Crit'Air 2 par an en NOx".

Concernant le plan vélo voté également en ce début de semaine par la Métropole de Lyon, Christophe Geourjon salue les efforts mais regrette la méthode. Et notamment l'absence régulière d'études d'impacts des Voies lyonnaises sur les autres mobilités. "On nous dit 'on ne l'a pas faite'. Ou 'on va la faire'. Mais ce n'est plus la peine de la faire une fois la décision prise, que ça a été voté et que les travaux ont commencé !", s'étonne-t-il.

00:00 Marché public du chauffage urbain

05:02 Plan vélo

08:10 Loi PLM