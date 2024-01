Métropole de Lyon : le marché public du chauffage urbain voté dans la méfiance, la chasse au corbeau est ouverte

Car le fameux dossier du marché public du chauffage urbain d'Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et La Mulatière était voté par les élus.

Depuis qu'un courriel anonyme a jeté le doute sur la probité du choix réalisé en faveur de Coriance plutôt qu'Idex, avec l'ombre d'un présumé lobbying de Jean-Vincent Placé, Bruno Bernard patauge et tente de contre-attaquer.

La Métropole de Lyon a ainsi porté plainte contre X pour dénonciation calomnieuse et s'est constituée partie civile, pour identifier l'auteur du mail.

Pour ce dossier à 350 millions d'euros sur 25 ans, des éléments de langage semblaient avoir été bien appris par la majorité. A savoir de marteler qu'il s'agissait des "équipes" de la collectivité qui avaient travaillé de A à Z sur ce marché. Une défense qui ressemble furieusement à celle qui a permis à Bruno Bernard d'écoper d'un simple rappel à la loi suite à son vote pour désigner son oncle à la tête de GrandLyon Habitat. Il avait rejeté la faute sur son cabinet qui aurait dû l'avertir de ne pas prendre part au vote.

Volonté de désigner à l'avance un bouc émissaire ou manière de laisser entendre au corbeau que les élus savent qu'il fait partie de cesdites "équipes" de la Métropole.

Il revenait au vice-président chargé de l'Energie Philippe Guelpa-Bonaro d'ouvrir le bal et présenter le projet retenu.

Après avoir fustigé le "contenu farfelu" du courriel du corbeau, il a lancé un appel au reste des conseillers métropolitains : "Je compte sur vous pour ne pas mettre en danger une procédure qui a respecté la loi dans le cadre d'une analyse multi-critères rigoureuse".

Pierre-Alain Millet pour le PCF prenait la suite, s'attaquant à la "presse à scandales qui confond l'information et le buzz" et revenant sur le "dossier précis et rigoureux" qui permettait au Vénissian de "témoigner du professionnalisme et du sérieux des équipes de la Métropole".

L'opposition s'exprimait à son tour. Christophe Geourjon (UDI) disait lui aussi sa "totale confiance dans les services" et dénonçait le "courriel pas acceptable" qui semait le doute avec une "dénonciation calomnieuse". Cela n'empêchait pas le centriste d'inonder Bruno Bernard de questions, à commencer par exiger qu'il confirme ne pas avoir eu d'échanges avec Jean-Vincent Placé.

"Vous créez de la suspicion là où même une polémique ne l'aurait pas créé"

Myriam Fontaine, seule élue de droite à avoir fait partie de la commission ayant suivi depuis le début le dossier du chauffage urbain, et donc accès aux documents, a dit ne pas avoir "eu accès aux éléments de négociation et aux offres successives des candidats".

"Vous attendez de nous de nous faire une conviction en quatre jours. (...) Soit vous pensez que nous avons des supers pouvoirs, soit vous ne souhaitez pas nous laisser le temps utile à une véritable analyse du rapport. (...) Vous créez de la suspicion là où même une polémique ne l'aurait pas créé", concluait-elle.

Enfin, il revenait à la co-présidente du groupe écologiste Vinciane Brunel d'en remettre une couche sur le "travail minutieux des services". Et trouvait "dommage de revenir là-dessus car il y a un besoin des habitants qui attendent ce réseau de chaleur avec impatience".

Avant une suspension de séance puis le vote, Bruno Bernard répondait à quelques points.

Pour le président écologiste de la collectivité, les accusations du corbeau sont "totalement fausses, rien n'est étayé".

Nouvel indice qui permet de comprendre que la Métropole soupçonne un fonctionnaire : Bruno Bernard a évoqué son dispositif d'alerte éthique qui permet aux agents de faire des signalements. Et de regretter que le corbeau ne l'ait pas utilisé. Par ailleurs, et c'est étonnant, le président a été en mesure d'affirmer que l'auteur du mail "n'a transmis aucun document à la justice".

"Ce n'est que du flan", poursuivait-il, avant de remettre une couche sur... les "équipes" : "Peut-être que certains voudraient atteindre le président de la Métropole, mais ce ne sont que nos équipes que vous atteignez".

Le marché public était adopté et confié à Coriance. Sur 140 votes, 75 étaient pour, 31 contre (la droite) et 20 se sont abstenus (le groupe Kimelfeld).

Les travaux débuteront dès 2024 pour une mise en service des premières livraisons de chaleur fin 2025. La collectivité annonce "un tarif de la chaleur compétitif pour les usagers et relativement stable par rapport aux cours de l’électricité et du gaz, ainsi que des droits de raccordements optimisés, permettant d’assurer un prix parmi les plus compétitifs des réseaux de la Métropole".

Place aux suites judiciaires, et peut-être aux révélations sur l'identité du corbeau. Pendant ce temps, les "équipes" tremblent.