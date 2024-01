Marché du chauffage urbain de la Métropole de Lyon : des élus accusés de favoritisme par un lanceur d'alerte

A savoir l'attributif du marché de chauffage urbain, un lucratif contrat de 350 millions d'euros sur 25 ans et qui oppose aujourd'hui deux candidats en lice : Idex et Coriance.

Mais comme le révèle BFM Business, un courriel anonyme est venu jeter le trouble au sein de la majorité de Bruno Bernard.

Ce "Sylvain Michaud" évoque des soupçons de favoritisme pour que l'une des entreprises remporte le contrat. Et il accuse "un ancien sénateur écologiste (JVP) et un ancien député socialiste qui pourraient toucher jusqu'à plus de 300 000 euros chacun" d'avoir "peut-être" échangé avec des vice-présidents sur le sujet.

Le "lanceur d'alerte" désigne d'ailleurs Coriance comme étant le dossier porté par ces lobbyistes, dont JVP serait Jean-Vincent Placé, et qui apparaît comme plus cher que son concurrent.

Son objectif serait de mettre en garde les élus face à ceux parmi eux qui "essaieraient de la faire (Coriance ndlr) apparaître malgré tout comme la plus intéressante".

Se pose désormais la question du sérieux de cet e-mail qui a jeté un froid, notamment chez Bruno Bernard qui connaît bien Jean-Vincent Placé. Le président EELV de la collectivité vit d'ailleurs une semaine compliquée, avec la révélation de son rappel à la loi dans l'affaire du vote pour son oncle.

Si favoritisme il y a dans ce marché public, la justice sera saisie. Mais alors que Coriance était annoncé en coulisses comme le vainqueur évident pour récupérer la charge de chauffer plus de 30 000 Grands Lyonnais, il peut aussi s'agir d'un canular ou d'une tentative désespérée d'inverser la vapeur en faveur d'Idex.

En tout cas, aucun élément tangible n'a été donné par "Sylvain Michaud".

La Métropole de Lyon a fait savoir dans un communiqué de presse qu'elle saisirait la justice pour faire condamner le relais de cette "dénonciation calomnieuse" qui repose sur des accusations "ni étayées, ni vérifiées, ni documentées".

Et de rajouter : "La Métropole de Lyon a mis en place en 2022 une procédure alerte-éthique permettant à quiconque, partenaires, agents de la collectivité ou autres, d’alerter en toute confidentialité sur des soupçons d’irrégularité. Aucune alerte sur cette procédure d’attribution n’a été à ce jour déposée. L’attribution de marchés publics par la collectivité est faite selon une procédure habituelle et soucieuse de son indépendance. Plusieurs services différents de la Métropole, ainsi qu’un bureau d’étude extérieur, instruisent les dossiers de façon indépendante. Les procédures d’attribution de ces contrats font donc l’objet d’un process interne transversal rigoureux, et objectif, permettant d’analyser en détail les avantages et les limites de chacune des offres présentées".

Le vote du marché de chauffage urbain est ainsi toujours fixé au 29 janvier prochain. Le corbeau aura-t-il frappé à nouveau d'ici là ?