Emilie Prost : "Un défaut d'études d'impact globales pour les Voies Lyonnaises"

Le groupe d'opposition Les Progressistes donne de la voix concernant les Voies Lyonnaises. Selon Emilie Prost, les écologistes se rendent coupables d'un "manque de concertation" malgré la "forte mobilisation des riverains et commerçants". L'élue du groupe de David Kimelfeld regrette aussi un "défaut d'études d'impact globales".

Pour la Villeurbannaise, il faut bien sûr répondre à une "demande légitime de pistes cyclables". "Evidemment qu'il faut le faire, mais il faut le faire de manière intelligente et cohérente avec les demandes des habitants", prône Emilie Prost.

Dans l'opposition également à Villeurbanne, Emilie Prost admet que le maire PS Cédric Van Styvendael est plus facile à vivre que les Verts : "On regarde son positionnement d'un oeil plus bienveillant que celui d'autres personnes".

00:00 Voies Lyonnaises

04:28 Opposition à la mairie de Villeurbanne

06:47 Révision du SCOT