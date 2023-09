Voies lyonnaises : "On ne sera pas à 250 kilomètres de voies en 2026"

Ce mercredi, la Métropole de Lyon faisait le point sur l’avancée des Voies lyonnaises, ce projet de 12 pistes cyclables continues et sécurisées. Deux ans tout pile après son annonce, le projet suscite concertations et débats musclés qui freinent son avancée : selon les chiffres de la collectivité, seule une petite quinzaine de kilomètres de voies sont entièrement achevées. Quinze kilomètres en deux ans, c’est peu et Bruno Bernard passait même aux aveux : "on ne sera pas à 250 kilomètres de voies en 2026." Le président de la Métropole préférait tabler sur une sécurisation du réseau plus proche des 200 kilomètres. Pour rappel le projet prévoit un réseau de 355 kilomètres d’ici 2030.

Si les écologistes doutent fortement de boucler la première partie du projet d’ici la fin de leur mandat, ils se réjouissent de l’augmentation de 15% de la fréquentation de cyclistes sur le réseau métropolitain. Dans cet élan d’optimisme, le vice-président de la Métropole en charge de la voirie et des mobilités actives Fabien Bagnon poursuivait que le projet allait entrer dans "une phase d’accélération" qui promet "90 kilomètres de voies lyonnaises sécurisées" d’ici l’été 2024. Une intensification considérable des travaux est prévue sur les lignes 2 (Cailloux-Mions), 3 (Quincieux-Givors), 4 (Lissieu-Villeurbanne), 5 (Saint-Fons-Bron) et 11 (Craponne-Chassieu).

Les Voies lyonnaises, ce théâtre de divergences politiques

Ces voies cyclables suscitent de nombreuses réticences parmi les mairies des 59 communes de la métropole de Lyon, qui s’expliquent le plus souvent par la perte d’une voie de circulation automobile ou par la difficulté d’accès aux services. Parmi elles, Oullins, Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune et Bron. Le maire de cette dernière s’était particulièrement distingué en s’opposant fermement à la ligne 12 (qui compliquerait l’accès à l’hôpital Edouard Herriot).

Jérémie Bréaud en avait même profité pour traiter Fabien Bagnon de "bulldozer qui ment." Une attitude décriée ce mercredi par Bruno Bernard : "les mairies LR refusent le projet par principe politique et ne répondent pas aux besoins de leurs habitants", estime-t-il. Le projet, qui avoisine les 300 millions d’euros, semble avancer au ralenti et pas sûr que ce premier bilan dressé par la majorité écologiste ne calme les critiques émises par son opposition.

T.J.