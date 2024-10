Lyon : la transhumance urbaine, une rencontre entre citadins et nature

Renouer le lien entre agriculteurs et consommateurs est la principale motivation de ce projet.

Pour la 4ème année consécutive, l'association La Bergerie Urbaine conduira à nouveau plus de 30 moutons à travers les rues de Lyon, offrant aux citadins une opportunité unique de rencontre avec les animaux.

Cette transhumance, qui s’étendra sur près de 35 kilomètres, a débuté ce mercredi matin au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6ème) et se terminera à la Fête de l’Agriculture du SMPMO (Limonest) ce samedi. Son objectif ? Promouvoir l’agriculture urbaine et favoriser les échanges entre bergers professionnels, habitants et enfants.

"Depuis plusieurs années, la Métropole soutient la Bergerie Urbaine pour proposer, à travers cette transhumance, une véritable rencontre entre les Grands Lyonnais. Nous souhaitons retisser un lien solide et durable avec les bergers", explique Jérémy Camus, Vice-Président de la Métropole de Lyon.

"C’est la connexion avec le monde vivant qui n’est pas toujours évidente, mais au final, les habitants sont toujours heureux de reconnecter avec le vivant", précise Bastien, berger de l’association.



Grands-parents, enfants, petits-enfants : ils étaient nombreux à venir rencontrer les moutons. C’était le cas d’Andréa, mère de famille et vendeuse de 32 ans : "C’est important, cette connexion avec les animaux. Respecter ces êtres vivants dès le plus jeune âge est nécessaire". De plus, "voir ces animaux, que l’on n’a pas l’habitude de croiser en ville, participe à la sensibilisation. C’est bien de connaître la source de nos aliments", ajoute Nelly et ses deux fils en promenade dans le parc captivés par le groupe de moutons.

Des animations variées, telles que des marchés de producteurs et des visites de fermes, rythmeront également l’itinéraire particulier des moutons et des bergers.

Pour plus d’informations : www.labergerie.com