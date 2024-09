Un projet pour revitaliser Neuville-sur-Saône débutera en juin 2025

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du projet Rives de Saône, lancé en 2012, qui vise à reconquérir et renaturer les berges de la Saône tout en requalifiant les espaces publics urbains.

Le réaménagement des Quais de Neuville concerne une surface de 15 000 à 20 000 m², permettant de reconnecter le centre-ville à la rivière tout en mettant en valeur le patrimoine de la commune. Ce projet vise à renforcer la vitalité économique du centre-ville, notamment ses commerces, et à améliorer la qualité de vie des habitants et visiteurs. Un budget de 3,7 millions d'euros a été alloué à cette première phase lors du conseil métropolitain du 30 septembre 2024.

Ce projet a plusieurs enjeux, notamment la création d’un vaste parc végétalisé pour lutter contre le réchauffement estival, la sécurisation des déplacements à pied et à vélo, ainsi que l’amélioration des transports en commun. En parallèle, le patrimoine naturel et architectural de Neuville sera mis en valeur. Le marché du vendredi, l’un des plus grands de la métropole, sera repositionné près du centre-ville pour plus de fluidité.

"Cette mise en valeur du patrimoine et du paysage exceptionnels va permettre de retisser le lien historique entre le cœur de ville et la rivière, en sécurisant tous les déplacements, et de redynamiser le centre-ville, ses commerces" indique Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon

Les travaux seront organisés en 2 phases :

La première phase concernera l’avenue Jean-Christophe, qui inclura la plantation de 42 arbres, la création d’une promenade sur la partie basse du parc des berges, et la réorganisation de l’espace public avec des voies pour les piétons, vélos, et un couloir de bus. La deuxième, portera sur le réaménagement du quai Pasteur, ainsi que l’élargissement de la rue Carnot. Ces travaux permettront de sécuriser davantage les cheminements piétons et cyclistes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan piéton de la Métropole de Lyon, qui vise à redonner une place prépondérante à la marche dans les déplacements urbains.

Le coût global du réaménagement des Quais de Neuville est estimé à 7 millions d’euros, dont 411 000 euros proviennent du fonds vert de l’État pour la renaturation des villes et villages.