Décès du maire de Neuville-sur-Saône Eric Bellot

Eric Bellot est décédé ce jeudi à l'âge de 64 ans.

Il était le maire PCF de Neuville-sur-Saône depuis 2020. Avant cela, il avait été opposant au sein du conseil municipal, mais aussi instituteur puis proviseur, notamment du lycée Jean-Paul Sartre à Bron.

"J’ai été profondément impressionné par son courage et sa ténacité face à la maladie. Jusqu’au bout, il a défendu l’intérêt général et celui des Neuvillois avec engagement et détermination, lui rend hommage le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard. Tout au long de son mandat, Éric Bellot a initié et porté de nombreux projets qui ont façonné durablement Neuville-sur-Saône : la modernisation du gymnase Marie-Paradis, la refonte du pôle petite enfance, la nouvelle restauration scolaire municipale ou encore la requalification des espaces publics du centre-ville, dont la piétonisation de la rue Victor-Hugo. Ces réalisations témoignent de son attachement profond aux politiques sociales et environnementales et de sa volonté constante d’améliorer le cadre de vie des habitants. Son engagement et son dévouement resteront une source d’inspiration".