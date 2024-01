Près de Lyon : la flamme olympique passera finalement par une commune du Rhône

Alors que le Département du Rhône et la Métropole de Lyon ont annoncé il y a plusieurs mois refuser le passage de la flamme olympique avant le coup d’envoi des JO de Paris cet été à cause du prix prohibitif qui est réclamé aux collectivités, une bonne nouvelle est arrivée ce mercredi du côté de Neuville-sur-Saône.

La commune a en effet été retenue par Sanofi, partenaire officiel de l’évènement, pour accueillir le relais de la flamme olympique. Neuville-sur-Saône sera ainsi la seule ville du département du Rhône à voir la flamme olympique.

"C’est une très belle surprise et une excellente nouvelle pour Neuville. Je remercie chaleureusement Sanofi et sa Présidente d’avoir retenu Neuville pour accueillir la Flamme, et d’avoir décidé de partager cet évènement unique avec la population en empruntant l’espace public. Ce Relais de la Flamme sera l’occasion, je l’espère, d’organiser une grande fête du sport à Neuville ; je ne doute pas que les associations sportives neuvilloises, nombreuses et dynamiques, sauront se saisir de cet évènement pour en faire un grand succès populaire", a réagir le maire de Neuville-sur-Saône, Eric Bellot.

Concrètement, le rendez-vous sera donné le 21 juin prochain entre 13h et 14h. "Après un cérémonial d’allumage de la Flamme de avant l’Hôtel de ville, le Relais composé de salariés de l’entreprise s’élancera sur un parcours de 1,5 km pour rejoindre le site de production Sanofi", précise la municipalité.