Lyon : la Métropole refuse d’accueillir le passage de la flamme olympique, jugé trop cher

Comme pour chaque édition des Jeux, la torche olympique passe normalement par de nombreux endroits avant d’arriver dans la ville choisie pour accueillir les épreuves sportives.

Mais cette fois, des collectivités refusent de mettre la main à la poche pour voir le feu olympique traverse certains territoires. C’est le cas dans le Gard, l’Isère ou encore la Haute-Savoie et le Rhône. Presque à chaque fois, la raison financière est avancée par les élus puisque le CIO réclame 180 000 euros pour chaque département qui sera traversé.

Et dans la Métropole de Lyon, ce ne sera pas le cas non plus puisque dans une interview accordée au Progrès, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard explique que ce prix est trop élevé et "pose un problème d’équité", et demande à la Région de mettre la main au porte-monnaie.

L’écologiste rappelle également qu’il a demandé à accueillir des épreuves sur son territoire, tout particulièrement du foot féminin, avec l’appui du patron de l’OL Jean-Michel Aulas. Aucune réponse positive n’aurait été apportée à Bruno Bernard qui affirme dans les colonnes du Progrès "regretter cette indifférence pour le territoire lyonnais".