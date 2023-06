Pas de passage de la flamme olympique à Lyon : "Une nouvelle démonstration de l’esprit étriqué des écologistes" pour les Jeunes avec Macron

La flamme des Jeux Olympique de Paris 2024 ne passera ni par Lyon ni par le Rhône. Un choix de la Métropole de Lyon et du Département justifié par un coût trop élevé. Les organisateurs des JO demandaient en effet la somme de 180 000 euros aux collectivités pour permettre aux habitants de voir la fameuse flamme. "Le soutien aux JO, oui. Mais, pas n'importe comment et à n'importe quel prix", indiquait Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Cette déclaration n’a pas manqué de faire réagir, notamment les Jeunes avec Macron de Lyon. "Cette opportunité pour notre génération de participer à un évènement historique, qui n’arrive qu’une fois par siècle, est confisquée pour des raisons dogmatiques", expliquent-ils dans un communiqué pointant directement du doigt Bruno Bernard, et plus généralement les écologistes.

"Après l’interdiction du passage de la patrouille de France et la lutte – ô combien importante – qu’ils ont menée contre le Tour de France ou encore le combat contre les sapins de Noël, cette décision est une nouvelle démonstration de l’esprit étriqué des écologistes qui confondent la lutte contre le réchauffement climatique et un puritanisme écologiste qui interdirait toute forme d’esprit festif", dénoncent les Jeunes avec Macron de Lyon qui parlent d’un "dédain" vis-à-vis des "nombreux sportifs et clubs de qualité" de la Métropole de Lyon.

"Pour les écologistes de la NUPES, Lyon ne doit pas rayonner, Lyon ne doit pas être festif. Avec EELV, Lyon n’est plus une fête", conclut le communiqué.