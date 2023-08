Lyon : une "gestion calamiteuse" de la Ville selon les "Jeunes avec Macron"

Mais ils semblent plutôt diviser les "Jeunes avec Macron" du Rhône. Dans un communiqué de presse, le groupe politique considère qu’il y a toujours un fossé entre les décisions des Verts et ce que veulent les Lyonnais : "Plus que jamais, les choix de la majorité municipale NUPES-EELV ne se trouvent pas en phase avec les attentes des Lyonnaises et des Lyonnais."

Les "Jeunes avec Macron" citent par exemple des choix en matière d’urbanisme qu’ils ne comprennent pas : "Refus de développer de manière ambitieuse les transports en commun en renonçant au métro, en dégradant l’offre de certaines lignes de bus et même la suppression annoncée de certains couloirs de bus." Ils évoquent également une "gestion calamiteuse des ressources humaines" en parlant du manque de personnel dans les piscines municipales, raison pour laquelle ces dernières ne sont pas rendues gratuites pendant la canicule selon la mairie.

Les "Jeunes avec Macron" considèrent que la politique menée par les écologistes ne met pas non plus tout le monde dans le même panier : "Adapter la ville au changement climatique, c’est le faire pour tous et pas seulement pour quelques-uns. C’est penser la ville sans en exclure les plus fragiles et les plus précaires. Cet objectif n’est aujourd’hui pas rempli."

Et si Christophe Béchu semble convaincu par les décisions de Grégory Doucet et ses adjoints, les JAM pointent plutôt du doigt quelques prises de positions dont "les oppositions au nucléaire comme au Lyon-Turin" qui sont "des choix mortifères" dans ce travail de réduction des émissions de CO2.