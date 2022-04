Ambroise Méjean (JAM) : "Emmanuel Macron n'a pas de leçons à recevoir sur la question écologique"

Président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean est revenu sur les nombreuses propositions écrites pour intégrer le programme du président sortant. Et que ce dernier a quelque peu ignoré. "On a une palanquée de propositions qui sont dans le programme d'Emmanuel Macron", rétorque l'Ardéchois qui a étudié à Lyon. Et de citer l'orientation dès la 5e, les cours sur la transition écologique ou encore la lutte contre la précarité étudiante : "On a proposé une réforme des bourses, ça figure dans les engagements du Président de la République".

"La légalisation du cannabis, c'est un désaccord qu'on assume avec le Président de la République, poursuit Ambroise Méjean. C'est une différence mineure".

"Les jeunes veulent faire la transition écologique et en même temps, n'ont pas forcément les moyens de la faire. On avait proposé un dispositif leur permettant de bien manger. (...) Emmanuel Macron n'a pas besoin d'être converti à l'écologie, il n'a pas de leçons à recevoir sur la question écologique", indique-t-il.

Concernant les législatives dans le Rhône, une rumeur l'envoyait comme candidat dans la 2e circonscription du Rhône, aujourd'hui dans l'escarcelle des écologistes avec Hubert Julien-Laferrière. "A priori je ne serai pas candidat dans la 2e circonscription du Rhône", promet Ambroise Méjean, qui embraye : "Les députés LREM de Lyon ont fait un travail exceptionnel".

Jeudi soir, Gérard Collomb surprenait du monde en participant au meeting de trois ministres à Villeurbanne. Une "présence utile" selon le patron des JAM : "Il a compté en tant que soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et en tant que ministre de l'Intérieur".

00:00 Propositions des JAM

05:20 Culture absente du débat

06:31 Pass transition énergétique

09:55 Législatives

10:41 Collomb réconcilié avec les macronistes