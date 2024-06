Près de Lyon : la flamme olympique attendue ce vendredi dans cette commune du Rhône

La flamme olympique fait étape dans le Rhône ce vendredi. Si le Département et la Métropole de Lyon avaient annoncé il y a plusieurs mois refuser son passage en raison d’un coût trop élevé, une commune va pourtant faire exception ce vendredi.

Il s’agit de Neuville-sur-Saône où les habitants sont attendus dès la fin de matinée pour cet évènement. Une déambulation est prévue à partir de 11h45 au Parc d’Ombreval avant un concert de l’harmonie place du 8 mai 1945 à 13h puis le départ du relais de la flamme olympique dès 13h15. Un parcours de 1,5 km est au programme depuis l’Hôtel de Ville jusqu’au site de Sanofi. Un village olympique prévoit également des animations dans l’après-midi.

Si Neuville-sur-Saône verra la flamme olympique ce vendredi, c’est en raison du choix du Sanofi, partenaire officiel de Paris 2024, de retenir la commune rhodanienne.

"C’est une très belle surprise et une excellente nouvelle pour Neuville. Je remercie chaleureusement Sanofi et sa Présidente d’avoir retenu Neuville pour accueillir la Flamme, et d’avoir décidé de partager cet évènement unique avec la population en empruntant l’espace public. Ce Relais de la Flamme sera l’occasion, je l’espère, d’organiser une grande fête du sport à Neuville ; je ne doute pas que les associations sportives neuvilloises, nombreuses et dynamiques, sauront se saisir de cet évènement pour en faire un grand succès populaire", avait réagi en janvier dernier le maire de Neuville-sur-Saône, Eric Bellot.