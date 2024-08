Jeux Olympiques : pas d’exploit pour Mélina Robert-Michon, dernière de la finale en disque

Elle aurait sans doute espéré mieux pour ses septièmes Jeux Olympiques, dans son pays. Ce lundi soir, Mélina Robert-Michon a fini à la douzième et dernière place de la finale en disque. Après l’épreuve, l’athlète de 45 ans n’a pas caché sa déception : "Ce n’est pas ce pour quoi j’étais venue. Je sais la forme que j’avais, ce que j’ai pu faire en qualifications. Je n’ai pas réussi ce soir à m’exprimer comme je le voulais. Donc oui, il y a beaucoup de frustration, forcément", a-t-elle réagi aux micros de France Télévisions. La médaille d’or de l’épreuve a sans surprise été remportée par l’américaine Valarie Allman, qui a expédié son disque à 69,50m.

Au-delà du résultat, MRM gardait tout de même le positif de l’expérience des JO de Paris, d’autant plus qu’elle est le porte drapeau de la France avec le Villeurbannais Florent Manaudou : "Je me dis que je suis très chanceuse d’avoir vécu cette expérience. C’est fou. Honnêtement, on n’a jamais vu ça. Pour en parler avec mes collègues du disque, elles n’ont jamais vu ça non plus."

Alors que tout mène à croire que Mélina Robert-Michon a disputé ses derniers Jeux, l’intéressée laisse planer le doute : "Mes derniers JO ? Je ne sais pas. Il y aura au moins une saison l’an prochain, c’est sûr. Los Angeles, c’est loin. Mais je ne dis plus que ce sont mes derniers JO. Mes "premiers derniers", c’était en 2012 (sourire). Je ne dis plus rien maintenant."

Parviendra-t-elle physiquement et mentalement à s’offrir une dernière danse à Los Angeles dans quatre ans ? Si c’est le cas, elle disputerait alors ses huitièmes Jeux à 49 ans !