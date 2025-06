Projet Rive de Saône : la première phase d’aménagement débute à Neuville-sur-Saône

Le projet Rive de Saône poursuit son cours. La Métropole de Lyon a annoncé ce mercredi 25 juin le lancement des travaux de la première phase d’aménagement. Ils s’étendront sur le secteur Jean Vilar, le parking Verdun/Nymphée et les berges de Saône. Le projet vise à créer une vaste esplanade végétalisée et à réorganiser le partage de la rue ente les différents modes de transports.

"Neuville avait manqué le rendez-vous du projet d'aménagement des Rives de Saône dans les années 2010. La Municipalité de Neuville-sur-Saône salue aujourd'hui le fort engagement de la Métropole Lyon dans le projet des Quais de Neuville qui va permettre aux Neuvillois de se réapproprier ces espaces en bord de Saône et répondre à leur demande de végétalisation des quais, de réhabilitation des espaces publics et d'amélioration des cheminements piétons et vélos", se réjouit Vincent Alamercy, maire écologiste de Neuville-sur-Saône.

Parc, réorganisation du marché, renaturation de la berge : ce qui attend les Neuvillois

Le projet d’aménagement donnera naissance à un parc sur la partie haute des berges avec la plantation d’arbres et de pelouses, l’installation de chaises longues, de tables de pique-nique ou encore de balançoires.

Le marché du vendredi connaîtra, de son côté, un agrandissement de 1 000 m². Il s’installera en contrebas du parc d’Ombreval et autour de l’espace Jean Vilar. La rue Rey Loras deviendra piétonne sur ce secteur et le marché sera directement accessible à pied depuis le parc d’Ombreval et la rue Victor Hugo. Le parvis de l’espace Jean Vilar sera réaménagé et un parking public sera créé au nord du bâtiment.

Les voies de circulation seront redimensionnées. Les lignes de transports en commun auront une voie réservée en site propre dans le sens nord-sud. Les trottoirs seront élargis et des voies cyclables seront aménagées. En ce qui concerne la circulation automobile, une voie de circulation sera aménagée dans chaque sens.

Enfin, le projet permettra également de renaturer la berge entre retrait de l’enrochement du pied de berge actuel, traitement des plantes exotiques envahissantes ou décroutage du bitume.

Un chantier en plusieurs étapes : les dates à retenir

Les travaux se dérouleront en plusieurs étapes entre juin 2025 et mars 2026. De juin à août, les travaux démarrent par le réaménagement du parking Verdun/Nymphée, les espaces autour de Jean Vilar. A noter que le marché poursuivra son fonctionnement actuel.

De septembre à novembre, c’est l’Avenue Jean-Christophe qui sera concernée par les travaux de réaménagement. Une déviation de la circulation dans le sens sud-nord sur la rue Rey Loras sera à prendre en compte. Les travaux du quai bas démarreront également.

Puis, de novembre à décembre, les espaces autour de Jean Vilar seront finalisés pour un déplacement du marché sur son nouvel emplacement fin 2025. Les travaux du quai bas prendront également fin. Enfin, de janvier à mars 2026, les travaux d’aménagement du quai haut démarreront pour une livraison finale du projet en mars.

Durant toute la période de réaménagement, les entreprises de travaux auront recours au transport fluvial afin d’assurer une circulation fluide sur les quais.