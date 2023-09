Lyon Politiques : Fabien Bagnon, 200 euros pour les jeunes et réforme de la Métropole - 29/09/23

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le conseil en communication politique Pierre Obrecht interviennent sur les sujets suivants :

- Fabien Bagnon et ses Voies lyonnaises : arrive-t-on au bout de sa méthode après les reculades à Oullins et à Caluire ?

- 200 euros offerts par la mairie de Lyon pour inciter les jeunes à donner leur avis : la démocratie participative, un truc de seniors ?

- Une réforme de la Métropole de Lyon ? Coup de com' ou vrai projet pour les maires et habitants ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire

00:36 Fabien Bagnon/Voies Lyonnaises

11:04 Démocratie participative rémunérée

19:05 Réforme de la Métropole de Lyon