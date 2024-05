Sur le quai Augagneur, la Voie Lyonnaise 1 sera finalisée cet été

La Voie Lyonnaise 1 prend forme et dans les temps. À terme, elle permettra de relier Vaulx-en-Velin à Saint-Fons.

"Le travail accompli permet de voir la qualité de ce qui a été fait", se félicite Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon présent pour l’occasion.

Sur place, l’élu écologiste rappelle un des enjeux de ce nouveau réseau de pistes cyclables : sécurité pour tous les usagers.

Au total, 2,8 millions d’euros ont été investis pour le projet. Parmi cette somme, la Métropole de Lyon a bénéficié d’une subvention de l’État d’un million d’euros dans le cadre du Fonds Verts 2023.

Piétons et cyclistes en harmonie

Ce sont 1100 mètres entre la rue Cuvier et la rue Bugeaud qui seront entièrement réaménagés d’ici fin juillet. Actuellement, seule la partie du pont Lafayette est pratiquement achevée.

La différence est déjà visible. L’avenue est maintenant dotée d’une piste cyclable de 4m de large contre 2,5m auparavant. Délimitée par des bordures bétonnées, elle est facilement reconnaissable à son revêtement orangé aux multiples particularités.

"Avec l’exposition des UV et le temps, elle va s’éclaircir pour devenir beige. En tant de canicule, cette couleur permet de lutter contre les îlots de chaleur" précise Virgile Nicolas, maitre d’œuvre du projet.

Le projet des Voies Lyonnaises porte aussi attention aux autres usagers de la voie publique. Sur le quai Augagneur, plusieurs aménagements ont été réalisés pour les piétons.

"On a élargi l’escalier de la passerelle du collège et nous avons rajouté quatre traversées piétonnes au niveau de la rue Vauban et de la rue Rabelais" indique Nadège Adoneth, maitre d’œuvre du projet. Selon les équipes de la Métropole, tout a été pensé pour que les Lyonnais circulent en sécurité.

Ras-le-bol d’un commerçant

Malgré toute la bonne volonté de la Métropole de Lyon, les travaux font des mécontents. Alors qu’il dresse sa terrasse le patron de la buvette du pont Wilson interpelle le groupe en marche : "Ils vont se finir quand les travaux ?".

Fatigué de la situation, le chef d’entreprise arrête un maitre d’œuvre du projet. "Les clients fuient ma terrasse. J’ai des plateaux de boissons qui sont tombés à cause des vélos qui circulent sur le trottoir" avoue-t-il. Une situation qu’il qualifie de dangereuse pour ses employés et sa clientèle. "Cette partie des travaux sera fini dans deux semaines" rassure le maitre d’œuvre avant de partir.

Depuis ce réaménagement, c’est une valse entre les cyclistes, les piétons et les automobilistes qui s’opèrent sur ce tronçon du quai Augagneur, le plus emprunté de la métropole. "Plus de 17 000 vélos passent par jour, c’est un record" précise fièrement Bruno Bernard.

Une fois achevés, les travaux se poursuivront vers le sud pour rejoindre le pont de la Guillotière.

L.C.