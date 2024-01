Lyon : le pont Lafayette fermé aux automobilistes plus d’un mois en raison de travaux sur la Voie Lyonnaise 1

Leur objectif ? Permettre l’arrivée de la Voie Lyonnaise 1 ayant déjà fait l’objet de travaux préalables depuis novembre dernier.

"Dans la nuit du 22 au 23 janvier, le balisage lourd du chantier a été installé, réduisant temporairement le quai Sarrail à une voie de circulation entre la rue Cuvier et le pont Lafayette", explique la Métropole de Lyon.

D’autres sections du quai Victor-Augagneur seront réduites à une voie entre le pont Lafayette et le pont de la Guillotière dès le début du mois de mars avec une réouverture progressive des quais en fonction de l’avancée des travaux.

La plus grosse perturbation concernera la fermeture du pont Lafayette à partir du 5 février "pour une durée prévisionnelle de 6 semaines afin de permettre l’aménagement du carrefour Lafayette/Sarrail/Augagneur".

« Ces interventions permettront de réaliser l’aménagement cyclable et des travaux de requalification du réseau d’assainissement », précise la Métropole de Lyon. A noter que la circulation des bus, piétons et cyclistes sera toujours possible durant ces travaux sur le pont Lafayette.

Les travaux de la Voie lyonnaise 1, qui reliera Vaulx-en-Velin à Gerland dans le 7e arrondissement en passant par Villeurbanne et les 6e, 3e et 7e arrondissements, continueront jusqu’en juin prochain.