Près de Lyon : des travaux de réaménagement débutent sur le boulevard Yves Farge, plus de 300 arbres plantés

C’est un projet qui intervient dans le cadre du renouvellement urbain par la Métropole de Lyon des quartiers Minguettes à Vénissieux et Clochettes à Saint-Fons. Le boulevard Yves Farges, où près de 20 000 véhicules passent chaque jour, va connaitre des travaux d’envergure.

Une première phase de travaux va débuter dès ce lundi avec plusieurs objectifs dont l’élargissement des trottoirs, la création d’aménagements cyclables et la plantation de plus de 300 arbres. "Le réaménagement global du boulevard permettra de donner une meilleure place à chaque mode de déplacements, de rendre l’espace plus accessible pour toutes et tous, tout en facilitant la liaison entre les différents quartiers", résume la Métropole de Lyon.

Cette première étape de travaux se terminera à la fin du mois de décembre. La mise en sens unique du boulevard Yves Farge dans le sens Nord-Sud entre la rue Parmentier et l’avenue Maurice Thorez sera nécessaire. Les véhicules devront également emprunter un itinéraire de déviation dans le sens Sud-Nord.

D’autre phases de travaux se dérouleront sur le boulevard Yves Farges jusqu’en 2026 afin de limiter l’impact sur la circulation. Le coût du renouvellement urbain des Minguettes-Clochettes est lui estimé à 13,8 millions d’euros.