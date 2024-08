Entre Fourvière et le Vieux-Lyon, le plan de circulation change ce lundi pour faire de la place au vélo

A partir de ce lundi 12 août, le plan de circulation dans le secteur Trion-Vieux Lyon, dans le 5e arrondissement près de la basilique de Fourvière, est modifié, et ce jusqu’en juin 2025.

Cet ajustement est à l’initiative de la Métropole de Lyon, dans le cadre du passage de la Voie lyonnaise numéro 12 (qui reliera le 9e à Saint-Priest à l’horizon 2030).

L’expérimentation consiste à soulager le trafic attendu sur la VL12, qui emprunte des rues étroites et touristiques.

Dans ce secteur, deux grands changements de circulation sont prévus.

Une partie de la rue de l’Antiquaille passera à sens unique, pour permettre "l’élargissement des trottoirs et la création d’un double-sens cyclable" sur une partie de l’axe, précise la collectivité dans un communiqué.

Non loin de là, la montée du Chemin Neuf devient interdite aux voitures. Ou plutôt exclusivement réservée à la circulation automobile des ayants droits, c'est-à-dire les habitants, usagers de garages, véhicules de secours et taxis.

En outre, les rues Radisson et Trion verront leur chaussée resserrée par la mise en place d’écluses et ainsi rendre les trottoirs plus larges.