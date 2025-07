Travaux d'une Voie Lyonnaise : le boulevard du Valvert à sens unique jusqu'à la rentrée

Les communes de La Tour-de-Salvagny, Dardilly, Charbonnières-les-Bains, Tassin-la-Demi-Lune et Ecully seront reliées par la Voie Lyonnaise n°8 à l’horizon 2030. Mais pour ce faire, des travaux sont nécessaires.

A ce jour, 5 kilomètres de la Voie Lyonnaise ont déjà été réalisés et ouverts à la circulation. Les travaux se situent désormais entre la route de Paris et l’avenue Barthélémy Buyer, comprenant le boulevard de Valvert. Cette nouvelle phase de travaux se découpera en différentes sections jusqu’à mars 2026.

Afin de limiter au maximum la gêne occasionnée par ces travaux pour les habitants, mais aussi les patients de la clinique du Val d’Ouest, la Métropole de Lyon souhaite réaliser ces travaux durant la période estivale.

Un dispositif a donc été mis en place pour garantir la sécurité et accompagner au mieux ces travaux.

Le boulevard du Valvert sera mis en sens unique Est-Ouest (de Lyon vers Charbonnières) du 15 juillet au 12 septembre.

Les usagers sont invités à se reporter sur la M6 ou suivre la déviation mise en place sur Tassin la Demi-Lune. De plus, la sortie de la M6 au boulevard périphérique via le boulevard du Valvert est maintenant. Enfin, l’accès à la clinique Val d’Ouest est toujours possible par le chemin de la Vernique.

Plusieurs adaptations dans le secteur seront également mises en place avec l’adaptation de la vitesse à 30 km/h sur les zones de chantier, ainsi que l’ouverture temporaire à la circulation générale du couloir de bus situé sur l’avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune.