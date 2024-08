"Qu'a-t-on fait pour mériter cela ?" : Jérôme Moroge déplore l'inflexibilité de la Métropole au sujet de la Grande rue d’Oullins

À l’occasion de sa conférence de presse de rentrée, Jérôme Moroge, maire d'Oullins-Pierre-Bénite, a saisi l’occasion pour exprimer à nouveau son désarroi face à l’expérimentation imposée par la Métropole de Lyon. Depuis le 24 juillet, la Grande rue d’Oullins est passée à sens unique, une mesure qui, selon le maire, suscite de vives tensions parmi les habitants et les commerçants.

Ce passage à sens unique, deuxième étape de l'expérimentation écologique menée dans la commune, durera jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, la Métropole envisage de rouvrir l’axe pour tester une autre option proposée par la mairie : faire passer les cyclistes par la rue de la République. Cependant, le maire n’y croit pas : "Tout le monde est persuadé que l’expérimentation — qui respecte à la virgule près ce que voulait faire la Métropole —ne bougera pas et restera ainsi".

Pour Jérôme Moroge, cette décision a été prise sans véritable concertation, et les répercussions sur la vie des citoyens sont considérables. "Ça a été fait en catimini durant l’été, je redoute la rentrée", a-t-il déclaré. Il dénonce l’entêtement de la Métropole, qui, selon lui, n’écoute ni les habitants ni les élus locaux. "6000 personnes, habitants de la commune, ont dit non. 98 % des commerçants ont dit non". Il ajoute : "tout ça pour 400 mètres de voie de bus-vélo. C’est inconcevable, on est sur une doctrine. On met un point d’honneur à passer en force".

La mairie d’Oullins Pierre-Bénite explique avoir tenté de trouver des solutions, mais se heurte à une Métropole qu’il juge sourde à leurs propositions. "On a l’impression que plus les gens protestent, plus la Métropole amplifie", a-t-il souligné. Selon lui, la situation conduit à un vrai blocage, avec un report de la circulation sur des rues non adaptées, au détriment des habitants. "On ne pourra pas déplacer les véhicules qui empruntent la Grande rue sur les autres rues", s’inquiète l’édile LR.

Le maire dénonce également l’influence persistante de ce qu’il perçoit comme "une poignée de militants au sein de la Métropole". Visant notamment deux vice-présidents locaux de la Métropole. Cette situation rend selon lui le dialogue difficile et creuse le fossé entre la métropole et les citoyens.