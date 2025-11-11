Près de Lyon : enlevé, dénudé et passé à tabac, un homme retrouvé couvert de plaies à Oullins-Pierre-Bénite

Un homme venait d'être frappé dans la rue par plusieurs individus encagoulés, puis obligé de monter dans leur voiture.

Rapidement, les autorités ont compris que l'affaire semblait liée au trafic de drogue, puisque les faits s'étaient déroulés à proximité d'un point de deal.

La victime de cet enlèvement a été finalement retrouvée dans la soirée, toujours à Oullins-Pierre-Bénite, mais dans le quartier de Haute Roche. Cet homme âgé d'une trentaine d'années avait été dénudé et abandonné au pied des tours. Présentant d'importantes plaies au visage et sur le reste du corps, il a été hospitalisé.

Les enquêteurs vont désormais tenter d'identifier ses ravisseurs qui seraient au moins quatre selon les premiers témoignages, mais aussi comprendre ce qui a valu à la victime un tel traitement.