Près de Lyon : enlevé, dénudé et passé à tabac, un homme retrouvé couvert de plaies à Oullins-Pierre-Bénite

Ce lundi soir vers 19h, la police a été prévenue d'une violente scène survenue dans le quartier de la Saulaie à Oullins-Pierre-Bénite.

Un homme venait d'être frappé dans la rue par plusieurs individus encagoulés, puis obligé de monter dans leur voiture.

Rapidement, les autorités ont compris que l'affaire semblait liée au trafic de drogue, puisque les faits s'étaient déroulés à proximité d'un point de deal.

La victime de cet enlèvement a été finalement retrouvée dans la soirée, toujours à Oullins-Pierre-Bénite, mais dans le quartier de Haute Roche. Cet homme âgé d'une trentaine d'années avait été dénudé et abandonné au pied des tours. Présentant d'importantes plaies au visage et sur le reste du corps, il a été hospitalisé.

Les enquêteurs vont désormais tenter d'identifier ses ravisseurs qui seraient au moins quatre selon les premiers témoignages, mais aussi comprendre ce qui a valu à la victime un tel traitement.

Oullins-Pierre-Bénite

ben c'est ca le 11/11/2025 à 17:41
Entomologie humaine a écrit le 11/11/2025 à 14h28

Le mœurs étranges et sauvages des habitants dans la métropole lyonnaise. Ils méritent un nouveau Lévi-Strauss pour organiser une expédition casque coloniale incluse.

le multiculturalisme ; des coutumes qui parfois nous semblent curieuses voire surprenantes

allocaf le 11/11/2025 à 17:13

Un pion social de plus, rien de méchant...les bleus disparaissent d'eux même.il n'aura pas à aller renouveler son ordonnance tous les 3 mois.

Jeanlaville le 11/11/2025 à 16:32

Un simple conflit dans une entreprise rien d'alarmant

Privadois le 11/11/2025 à 16:00

Quelle position du MRAP ?

Par chance le 11/11/2025 à 15:18

une subvention de 6500 euros a été accordée aux "Robins des villes" par la mairie du 7e pour rédiger un "code de conduite" sur la place Mazagran. Nul doute que l'ensemble de la Métropole pourra s'en inspirer !
(je plaisante, bien sûr que non. Chaque asso de copains sera subventionnée pour chaque code de conduite, c'est trop spécifique!)

velocargo le 11/11/2025 à 15:09

Si ces gens avaient fait le stage "parler aux coquelicots" comme preconisé par les écolos et abandonné leur BMW au profit d’un vélocargo, nous n’en serions pas là...

Entomologie humaine le 11/11/2025 à 14:28

Le mœurs étranges et sauvages des habitants dans la métropole lyonnaise. Ils méritent un nouveau Lévi-Strauss pour organiser une expédition casque coloniale incluse.

Gui le 11/11/2025 à 14:23

L'agglomération de Lyon devient extrêmement va violente. Pendant ce temps la, EELV pense encore que les pistes cyclables vont apaisée l'agglomération. 5 ans de mandat, voila le résultat. EELV semble ignorer la définition littérale du mot apaisement.

eh ben dis donc le 11/11/2025 à 14:22

La note commence à etre salée pour la sécu avec ces crapules !

