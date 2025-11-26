Villeurbanne : le collectif Jamais Sans Toit interpelle le ministre après ses propos sur "les portes de l’école"

Lors de sa visite à l’école Jean-Jaurès de Villeurbanne, jeudi dernier, le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a affirmé que "notre rôle, hélas, s’arrête aux portes de l’école". Une réponse à la situation alarmante des enfants à la rue et qui a immédiatement suscité l’indignation du collectif Jamais Sans Toit, très actif dans la métropole lyonnaise sur la question des enfants scolarisés mais SDF.
Dans une lettre adressée au ministre, le collectif dénonce "une profonde émotion" ressentie par les enseignants, parents et défenseurs des droits de l’enfant, jugeant les propos en total décalage avec la réalité quotidienne des établissements. Pour ses membres, réduire la responsabilité de l’Éducation nationale à la seule présence des élèves en classe revient à "méconnaître le cœur de la promesse républicaine : offrir à chaque enfant les conditions réelles d’accéder au savoir et d’y réussir".
Le collectif rappelle que la loi de 2013 affirme clairement que l’École accueille des enfants "avec leurs conditions de vie", et non des "élèves abstraits". Selon Jamais Sans Toit, un enfant dormant dehors ou vivant dans une grande précarité ne peut ni apprendre correctement, ni se rendre sereinement en classe. Une situation régulièrement dénoncée dans la métropole lyonnaise, où plusieurs dizaines de mineurs scolarisés se retrouvent chaque année sans solution d’hébergement.
Face à ce qu’ils considèrent comme un recul dans la prise en compte des enjeux sociaux autour de l’école, les membres de Jamais Sans Toit demandent officiellement une audience avec Édouard Geffray pour lui exposer la situation actuelle sur le terrain, détailler les conséquences de la vie à la rue sur la scolarité et proposer des mesures concrètes pour garantir l’accès effectif à l’éducation.
on pourrait leur ouvrir des écoles dans leur pays d'origine où ils ont un toit , plutôt que donner de l'argent à ces pays ce qui leur permet d'acheter des armes ou d 'enrichir leurs dirigeants.Signaler Répondre
les 'collectifs ' , les assoces bien pensantes peuvent alerter ; mais nous importons 3 a 400 000 miséreux par an ; forcément que cela fini par craquer ; sans parler des dizaines de milliers d'illégaux qui finissent de saturer nos administrations et nos structures sociales ; d'après l'onu , un milliard d’êtres humains dans le monde sont susceptibles de correspondre au profil de demandeur d'asile ; pensez vous que nous puissions en accueil 30 ou 40 millions ?Signaler Répondre
...GO HOME!Signaler Répondre
Les associations essaient toujours de faire culpabiliser les Français! Ayez le courage de dire que ce sont des clandestins qui arrivent en France, et qui mettent leurs gamins a l'école!!!!Signaler Répondre
Les hôtels sont déjà pleins de migrants, logés gracieusement avec l'argent des Français qui bossent! Et ça c'est pareil, personne n'en parle!!!!!
Quand les prêtres ouvrent les portes des églises pour héberger des personnes sans toit, les collectifs d'extrême gauche ne les remercient même pas...Signaler Répondre
Le ministre n'a pas tort non plus : le rôle de l'Education Nationale est d'enseigner, pas de s'occuper de l'action sociale.Signaler Répondre
Il y a d'autres ministères, le département ou la ville (CCAS) pour ça.
Les enfants sans toit c'est malheureusement une problèmatique sans fin dans le contexte actuel.Signaler Répondre
Lors des dernières élections, les futurs élus écologistes sont allés partager avec les membres du collectif la nourriture apportée en soutient mais une fois les élections passés, ils ont fait comme les autres et tournés la tête. Qui les a revu depuis à Vaulx-en-Velin devant l'école Grand Clément par exemple. La municipalité socialiste, macroniste, LR et extrême droite d'Hélène Geoffroy est aussi indiférente.
En fait, sans la volonté de quelques uns, je ne sais pas ce qui se passerait.
Bien sur qu'il faut scolariser ces enfants. Ils vivent une situation qu'ils n'ont pas souhaité et ils doivent malgré tout apprendre.
Mais la France ne peut faire face à toute cette immigration, plus on avance dans le temps, plus le nombre augmente et les conditions d'accueil ne peuvent qu'être indignes. Les écolologistes, socialistes, LFI dans l'opposition sont pleins d'indignation et pourtant maintenant élus se rendent compte qu'ils est impossible de prendre en charge toute cette misère. Faute de moyens mais également de logements.
Depuis des années, les parents se permettent de faire la leçon aux professeurs. Les parents confondent l'éducation et la garderie. La contestation de l'autorité du professeur et le corporatisme de gauche de l'Éducation Nationale ont fait fuir les candidats.Signaler Répondre
Bilan : tout le monde se barre dans l'affreux enseignement privé catholique que les gens aiment critiquer alors que celui-ci transmet certaines valeurs.