Villeurbanne : le collectif Jamais Sans Toit interpelle le ministre après ses propos sur "les portes de l’école"

Lors de sa visite à l’école Jean-Jaurès de Villeurbanne, jeudi dernier, le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a affirmé que "notre rôle, hélas, s’arrête aux portes de l’école". Une réponse à la situation alarmante des enfants à la rue et qui a immédiatement suscité l’indignation du collectif Jamais Sans Toit, très actif dans la métropole lyonnaise sur la question des enfants scolarisés mais SDF.

Dans une lettre adressée au ministre, le collectif dénonce "une profonde émotion" ressentie par les enseignants, parents et défenseurs des droits de l’enfant, jugeant les propos en total décalage avec la réalité quotidienne des établissements. Pour ses membres, réduire la responsabilité de l’Éducation nationale à la seule présence des élèves en classe revient à "méconnaître le cœur de la promesse républicaine : offrir à chaque enfant les conditions réelles d’accéder au savoir et d’y réussir".

Le collectif rappelle que la loi de 2013 affirme clairement que l’École accueille des enfants "avec leurs conditions de vie", et non des "élèves abstraits". Selon Jamais Sans Toit, un enfant dormant dehors ou vivant dans une grande précarité ne peut ni apprendre correctement, ni se rendre sereinement en classe. Une situation régulièrement dénoncée dans la métropole lyonnaise, où plusieurs dizaines de mineurs scolarisés se retrouvent chaque année sans solution d’hébergement.

Face à ce qu’ils considèrent comme un recul dans la prise en compte des enjeux sociaux autour de l’école, les membres de Jamais Sans Toit demandent officiellement une audience avec Édouard Geffray pour lui exposer la situation actuelle sur le terrain, détailler les conséquences de la vie à la rue sur la scolarité et proposer des mesures concrètes pour garantir l’accès effectif à l’éducation.