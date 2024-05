Lyon : cette école vient d'ouvrir, elle est déjà occupée par une famille SDF

Jamais sans Toit a décidé de l'occuper pour permettre de mettre à l'abri un élève de 3 ans et ses parents SDF.

"La famille dormait dans une station service, une situation insupportable dans notre pays signataire de la charte des droits de l’enfant !", s'emporte le collectif, actuellement en froid avec la Ville de Lyon depuis les épisodes d'évacuations des gymnases Dargent et Chanfray.

"Nous, parents d’élèves et enseignants, demandons aux pouvoirs publics d’appliquer la loi Dalo pour que les enfants de notre école puissent vivre en sécurité et apprendre dans de bonnes conditions. Nous refusons de laisser nos élèves vivre à la rue et d’en subir les dangers. Un toit, c'est un droit, faisons respecter la loi !", poursuit Jamais Sans Toit, qui paiera des nuits d'hôtel à la famille les week-ends.

Ce type de réquisition ne perturbant pas les missions et activités de l'école, la Ville de Lyon ne sollicitera pas d'évacuation auprès des forces de police nationale.