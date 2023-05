Villeurbanne : l’école Jules Guesde occupée pour loger deux enfants

Deux enfants de sept et neuf ans, scolarisés dans l’école, se retrouvent à la rue après un hébergement temporaire citoyen. Pour une durée indéterminée, les enfants et leur mère vont pour l’instant dormir au sein même de l’établissement.

Dans un communiqué de presse, le collectif annonce qu’il s’agit de la 31e école occupée depuis la rentrée. Rien qu’à Villeurbanne, depuis le mois de novembre, ce sont 21 familles dont 60 enfants qui n’ont pas de logement. Au niveau de la Métropole, ce nombre grimpe à 114 familles pour 299 enfants qui dorment dehors. "La mobilisation des parents et enseignants a permis de constituer une cagnotte afin de pallier aux besoins alimentaires et de pouvoir financer, lors cela est nécessaire, des nuits à l’hôtel", explique Jamais sans toit.

Par ailleurs, le collectif s’en prend directement au gouvernement : "Les droits à l’hébergement et à l’éducation sont bafoués. L’Etat français ne respecte pas la Convention internationale des droits de l’enfant dont il est signataire." Avec cette occupation de l’école, les membres de Jamais sans toit veulent "alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de prendre leurs responsabilités et de se montrer à la hauteur de leurs engagements". Enfin, ils demandent le droit à l’hébergement à la population et "qu’une solution soit apportée en urgence par les autorités compétentes".