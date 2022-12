Enfants à la rue : l’école Jean Giono dans le 8e arrondissement de Lyon occupée

Depuis ce mercredi soir, trois enfants et deux adultes sont hébergés sous le préau de l’école Jean Giono.

"Fuyant l'Albanie et les violences mafieuses il y a 6 ans, la famille est venue s'installer en France pour y travailler et offrir un meilleur avenir à leurs deux enfants. Monsieur n'a cessé de travailler depuis et Madame suit de près la scolarité de ses enfants et a été élue déléguée des parents d’élèves de l'école" souligne Jamais Sans Toit.

Occupation jusqu'aux vacances de Noël

L'aîné est un collégien en classe de 6ème, sa sœur est une élève de CE2 et la petite dernière est âgée de 2 ans, actuellement en maternelle.

L’occupation pour mettre à l’abri cette famille va se poursuivre jusqu’aux vacances de Noël, puis à l’hôtel en raison de la fermeture de l’établissement. L’objectif du collectif est ensuite de continuer l’occupation "jusqu'à ce qu'un logement leur soit attribué".

Une cagnotte va également se mettre en place dans les prochains jours, portée par Jamais Sans Toit.