Caluire-et-Cuire : le boulevard des Canuts devenu trop dangereux pour les piétons et les cyclistes, une manifestation organisée

Depuis plus de 15 ans, la piste présente sur le boulevard des Canuts à Caluire-et-Cuire permettait un trajet sécurisé et l’accès direct à la nouvelle piste cyclable. Mais, suite à la construction d’immeubles, cette dernière a totalement disparu et a laissé place à un stationnement permanent. Ce stationnement a créé un rétrécissement et le reste du trottoir est devenu trop étroit pour un partage entre piétons et cyclistes.

L’association La Ville à Vélo et certains cyclistes alertent sur la grave dégradation de la sécurité suite à la suppression de la piste cyclable Boulevard des Canuts. La suppression de l’ancienne piste dissuade de nombreux cyclistes vulnérables, tels que les personnes âgées ou encore les adolescents qui l’utilisent pour se rendre dans leur établissement scolaire de la Croix-Rousse.

L’association a donc lancé une pétition. Cette dernière a déjà récolté plus de 500 signatures. De plus, une manifestation sera organisée. Le rassemblement aura ce mardi 18 mars à 17h30, face à la station de métro Cuire. Il permettra d’alerter la ville de Caluire-et-Cuire. L’association et les cyclistes souhaitent une solution rapide pour garantir la sécurité des piétons et des cyclistes.