Voies Lyonnaises : la Ville à Vélo dénonce un "retour en arrière dangereux"

L’association La Ville à Vélo dresse un "bilan en demi-teinte" des expérimentations Voies Lyonnaises menées à Lyon 5e, sur l’avenue Rockefeller et dans le centre-ville d’Oullins.

L’association, qui milite pour un réseau cyclable sécurisé à l’échelle de la métropole, salue la pérennisation de la piste cyclable sur l’avenue Rockefeller ainsi que la fermeture à la circulation motorisée de la montée du Chemin Neuf.

Selon elle, cette dernière constitue "une excellente nouvelle pour les riverains de Chemin Neuf et de la rue Tramassac, ainsi que pour les centaines de touristes et piétons" empruntant quotidiennement ces axes.

Mais La Ville à Vélo critique vivement d’autres arbitrages, notamment la réouverture à la circulation de la rue de l’Antiquaille. "Un retour en arrière dangereux pour les cyclistes en montée sur la rue des Farges et la rue de Trion", écrit l’association, qui déplore l’absence "de solution alternative de sécurité" pour les 1000 cyclistes quotidiens ayant pris l’habitude d’emprunter cet axe. "La Ville à Vélo est profondément déçue de cette décision hâtive et contre-productive", peut-on lire.

Concernant l’avenue Rockefeller, le choix d’un sens unique pour accueillir les cyclistes est "la seule solution réaliste pour sanctuariser le trottoir en faveur des piétons", mais l’association pointe le report de circulation dans les rues résidentielles, jugé problématique.

La situation à Oullins est également vivement dénoncée. Après l’arrêt de l'expérimentation d’un couloir bus-vélo sur la Grande Rue, La Ville à Vélo parle d’une "concertation gâchée" dans un contexte "de joute politique".

Le lobby du vélo dans la métropole de Lyon affirme : "Depuis le début de l’année 2025, nous sommes revenus à la situation initiale et aucune solution alternative n’a été étudiée". L’association accuse la Métropole et la mairie d’Oullins de "faire pourrir la situation jusqu’aux échéances électorales du printemps 2026", tandis que "le centre-ville d’Oullins reste donc embouteillé et toujours aussi dangereux et désagréable à vélo."