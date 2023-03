Près de Lyon : une pétition pour bloquer la Voie Lyonnaise à Caluire obtient 1000 signatures

Alors que la concertation de cette voie a débuté ce lundi, une pétition a été lancée par les Caluirards pour empêcher la création de cette dernière. Aujourd’hui, la voie de la Dombes s’étend sur quatre kilomètres de verdure et de terre. La Métropole de Lyon veut en partie la bétonner pour créer une grande piste cyclable.

Le vice-président de la Métropole en charge des voiries et des mobilités actives Fabien Bagnon considère que cette piste est "indispensable pour s’adapter aux changements de modes de déplacements". Depuis le début du mandat, les flux de cyclistes ont augmenté de 60% d’après Fabien Bagnon et continuent d’augmenter entre 15% et 20% chaque année.

"Un élu ne devrait pas utiliser de telles méthodes qui manipulent et désinforment"

Mais ces arguments ne sont pas assez satisfaisants pour le maire de Caluire Philippe Cochet. La pétition, bien que non officielle, a déjà reçu plus de mille signatures. Au micro de BFM Lyon, il témoigne son mécontentement : "C’est un lieu de vie que nous avons aménagé pour garder ce côté sauvage, ce n’est pas pour en faire une autoroute à vélo."

Sur Twitter, le conseiller municipal de la ville Bastien Joint partage l’avis de l’élu : "Nous avons toujours défendu pour cet espace extraordinaire la mixité des usages et la sécurité des plus petits et des plus grands. Tout le monde doit trouver sa place."

Mais toujours sur le même réseau social, Fabien Bagnon parle quant à lui d’une "intox" et considère que Philippe Cochet désinforme la population : "En amont de cette concertation, le maire de Caluire lance une pétition en diffusant de fausses informations. Un élu ne devrait pas utiliser de telles méthodes qui manipulent." D’après le vice-président de la Métropole, des discussions ont bien eu lieu avec les élus de Caluire et les adjoints soutiennent l’aménagement.

La stratégie du maire Républicain est avant tout une "politique politicienne" pour Fabien Bagnon, un geste qu’il juge regrettable.