La Ville à Vélo somme le Progrès de traiter les Voies Lyonnaises de manière plus équilibrée

Les écologistes et leurs alliés ont beau marteler leur attachement à la liberté de la presse, ils aiment à penser et clamer que les médias se liguent contre eux et leurs desseins.

Ce jeudi, c'est le Progrès qui en fait les frais. Le quotidien lyonnais a été pigé par l'association la Ville à Vélo qui a analysé 64 articles traitant des Voies Lyonnaises (ex-Réseau Express Vélo).

Et il en ressort selon ses membres que le Progrès ne traite pas équitablement le sujet.

Selon la Ville à Vélo, 33% des articles donnent la parole à des opposants au projet, contre 14% de personnes en faveur. Elle indique également que dans 22% des articles, seuls les opposants ont droit à la parole. Enfin, selon ses critères, l'association pro-cycliste estime qu'un seul des 64 articles est favorable aux Voies Lyonnaises, quand 34 sont à charge et 29 neutres et équilibrés.

"La Ville à Vélo a écrit à la direction du Progrès pour partager son constat et demander un traitement plus équilibré lors des prochaines concertations pour permettre un débat public éclairé", relève l'association.

Son co-président Thibaut Chardey affirme que "Le Progrès s'intéresse surtout aux Voies Lyonnaises pour en dire du mal. Nous déplorons ce traitement impartial et nous appelons la rédaction à donner la parole à la fois aux riverains opposés et aux riverains en faveur pour permettre un débat public éclairé".

Un appel qui intervient alors que plusieurs chantiers des Voies Lyonnaises se retrouvent bloqués à la fois par les élus locaux mais aussi par l'opposition des riverains qui ne veulent pas voir leur quotidien être bouleversé. Si la Métropole de Lyon se garde d'annoncer un retard sur son planning concernant les 12 pistes cyclistes censées mailler le territoire, il se pourrait que le kilométrage espéré pour 2026 soit reporté sur un second mandat.